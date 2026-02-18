BIST 14.309
DOLAR 43,76
EURO 51,76
ALTIN 6.976,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eşini bıçaklayıp kaçtı! Trafik kazasında yaralandı

Eşini bıçaklayıp kaçtı! Trafik kazasında yaralandı

Nevşehir'de boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayıp kaçan şüpheli koca, Niğde'de geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Abone ol

İddiaya göre, Seyhan E, boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma E'nin  evine gitti. Çift arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Seyhan E, eşi Fatma E'yi bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Seyhan E'nin ise yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Niğde'de polisin "dur" ihtarına uymayan Seyhan E'nin kullandığı araç, Sazlıca beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan Seyhan E, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İmsakiye 2026 sahur ve iftar saatleri İstanbul, Bursa, Ankara, Balıkesir il il İmsakiye
İmsakiye 2026 sahur ve iftar saatleri İstanbul, Bursa, Ankara, Balıkesir il il İmsakiye
Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş karar!
Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş karar!
Kent Uzlaşısı Davaları'nda tutuklu sanık kalmadı
Kent Uzlaşısı Davaları'nda tutuklu sanık kalmadı
Bulgaristan'da erken genel seçim tarihi belli oldu
Bulgaristan'da erken genel seçim tarihi belli oldu
İlk teravih namazı Avustralya'da kılındı...
İlk teravih namazı Avustralya'da kılındı...
Balıkesir'de korkutan deprem AFAD duyurdu
Balıkesir'de korkutan deprem AFAD duyurdu
Terörsüz Türkiye raporu oylama sonuçları! 2 ret 1 çekimser oy veren bakın kimmiş
Terörsüz Türkiye raporu oylama sonuçları! 2 ret 1 çekimser oy veren bakın kimmiş
İETT otobüsü bariyere çarptı: 5 kişi yaralandı
İETT otobüsü bariyere çarptı: 5 kişi yaralandı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yanıtladı! Ara tatil kaldırılacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yanıtladı! Ara tatil kaldırılacak mı?
Metin Akpınar tek gecelik ilişkiden dediği kızı Duygu Nebioğlu'na milyonlar ödeyecek
Metin Akpınar tek gecelik ilişkiden dediği kızı Duygu Nebioğlu'na milyonlar ödeyecek
Çin'de havai fişek dükkanındaki patlama: 12 kişi hayatını kaybetti
Çin'de havai fişek dükkanındaki patlama: 12 kişi hayatını kaybetti
Doğa Koleji, Türkiye'nin en itibarlı özel eğitim kurumu seçildi
Doğa Koleji, Türkiye'nin en itibarlı özel eğitim kurumu seçildi