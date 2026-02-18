Eşini bıçaklayıp kaçtı! Trafik kazasında yaralandı

Nevşehir'de boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayıp kaçan şüpheli koca, Niğde'de geçirdiği trafik kazasında yaralandı.Abone ol
İddiaya göre, Seyhan E, boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma E'nin evine gitti. Çift arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Seyhan E, eşi Fatma E'yi bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan Seyhan E'nin ise yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Niğde'de polisin "dur" ihtarına uymayan Seyhan E'nin kullandığı araç, Sazlıca beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan Seyhan E, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.