Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yanıtladı! Ara tatil kaldırılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin TVNET canlı yayınında "Okullarda ara tatiller kaldırılacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TVNET canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Tekin, iki yıldır öğrenciler, öğretmenler ve veliler üzerinde her dönem anket çalışması yapıldığını söyledi.

Akademik takvim planlamasında 180 iş günü zorunluluğu ile resmî tatillerin birlikte değerlendirildiğini belirten Tekin, öğretmenlerin yasal tatil sürelerinin de dikkate alındığını ifade ederek, şunları söyledi;