Kent Uzlaşısı Davaları'nda tutuklu sanık kalmadı

İstanbul’da yaklaşık bir yıldır süren "Kent Uzlaşısı" davasında, tutuklu bulunan son iki sanık hakkında da tahliye kararı verildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi; belediye meclis üyeleri Elif Gül ve Turabi Şen’in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmederken, dosyada tutuklu sanık kalmadı.

İstanbul’da yaklaşık bir yıldır devam eden ve kamuoyunda “Kent Uzlaşısı” olarak bilinen davalarda yargılama sürecine ilişkin kritik bir karar açıklandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, davanın son tutuklu sanıkları hakkında tahliye kararı verilerek dosya kapsamında tutuklu yargılanan kimse kalmadı.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE

Mahkeme heyeti, davanın tutuklu sanıkları olan Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen’in durumunu değerlendirdi. Yapılan inceleme neticesinde, sanıkların tutukluluk hallerinin sonlandırılmasına hükmedildi.

Karar uyarınca Elif Gül ve Turabi Şen, adli kontrol tedbirleri uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı.

Bir sonraki duruşma 21 Mayıs’ta görülecek.