Optimar'ın son anketinde zirve değişmedi: Ak Parti ile CHP...
Optimar Araştırma'nın Ocak 2026 anketine göre AK Parti %35,2 ile zirvede yer alırken, CHP %27,3 ile takipte. İşte kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin son oy oranları.
Optimar Araştırma Danışmanlık tarafından 22-30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen anket sonuçları yayımlandı.
BU PAZAR SEÇİM OLSA
Toplam 2000 kişiyle telefon anketi (CATI) yöntemiyle yapılan araştırmaya göre, "Bu pazar seçim olsa" AK Parti %35,2 ile ilk sırada yer alıyor.
Onu %27,3 ile CHP takip ederken, DEM Parti %12,8 ile üçüncü sıradaki yerini koruyor. Araştırma, kararsızların ve cevap vermeyenlerin oyları dağıtıldıktan sonraki tabloyu yansıtıyor.
OCAK 2026 SİYASİ PARTİLERİN OY DAĞILIMI
Anket sonuçlarına göre partilerin aldığı oy oranları şu şekilde sıralandı: