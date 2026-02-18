İmsakiye 2026 sahur ve iftar saatleri İstanbul, Bursa, Ankara, Balıkesir il il İmsakiye

TÜRKİYE bu gece Ramazan ayının ilk orucunu tutmak için bu gece sahura kalkacak. İlk sahur saat 05.21'de Iğdır'da, son imsak Çanakkale'de saat 06.32'de olacak. İlk iftar Iğdır'da 17.51'de, son iftar Çanakkale'de 19.01'de yapılacak. İstanbul sahura saat 06.22'de kalkacak ilk iftarı saat 18:49'da açacak. Ankara için imsak vakti 06:06 iftar ise saat 18:35'de olacak. İşte diğer illerle birlikte Diyanet 2026 imsakiye verileri.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca yapılan gözlemlere göre, ramazan Türkiye'de yarın başlayacak, bu akşam ülke genelindeki cami ve mescitlerde ilk teravih namazı kılınacak. İlk imsak Iğdır'da saat 05.21'de, son imsak Çanakkale'de saat 06.32'de olacak. İlk iftar Iğdır'da 17.51'de, son iftar Çanakkale'de 19.01'de yapılacak. Ramazanın son günü olan 19 Mart'ta ilk iftar Iğdır'da saat 18.21'de, son iftar ise Çanakkale'de saat 19.32'de yapılacak.

Diyanet İmsakiye iftar sahur saatleri:

-İstanbul ilk sahur saat 06.22'de ilk iftar 19 Şubat'ta 18:49'da olacak.

-Ankara için imsak vakti 06:06 iftar ise saat 18:35'de olacak.

-İzmir için imsak vakti 06:29, iftar saati 19.00

- Bursa için imsak vakti 06:21, iftar saati 18.50

- Balıkesir için imsak vakti 06:26, iftar saati 18.56

- Adana için imsak vakti 05:56, iftar saati 16.29

- Adıyaman için imsak vakti 05:44, iftar saati 18.16

-Diyarbakır için imsak vakti 05:37, iftar saati 18.08

- Gaziantep için imsak vakti 05:48, iftar saati 18:21

- Kayseri için imsak vakti 05:56, iftar saati 18.26

- Konya için imsak vakti 06:08, iftar saati 19.39

- Kocaeli için imsak vakti 06:18, iftar saati 18.46

- Sivas için imsak vakti 05:50, iftar saati 18.19

- Samsun için imsak vakti 05:52, iftar saati 18.20

- Trabzon için imsak vakti 05:39, iftar saati 18.06

Tüm illerin aylık 2026 İmsakiye takvimi için tıklayın

En uzun ve en kısa oruç tutacak iller

İlk gün Hatay'da 12 saat 34 dakika ile en uzun, Sinop ve Kırklareli'nde 12 saat 26 dakika ile en kısa oruç tutulacak. Mardin, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Hatay, Adana, Karaman, Mersin ve Antalya'da 13 saat 38 dakikayla en kısa, Sinop'ta 13 saat 46 dakikayla en uzun oruç tutulacak.

Yurt dışında en uzun oruç

Ramazan ayının ilk günü kuzeyde Norveç'in Tromsö şehrinde 11 saat 33 dakika, Ekvatorda Kenya'nın Nairobi şehrinde 13 saat 26 dakika oruç tutulacak.

Dünya genelinde ilk gün Şili'nin Punta Arenas kentinde 16 saat 45 dakika ile en uzun oruç tutulacak.

2026 fitre ve fidye ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca bu yıl fitre miktarı 240 lira olarak belirlendi. Ramazan ayında oruç tutamayanlar için de günlük fidye miktarı 240 lira oldu.