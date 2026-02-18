BIST 14.497
HABER /  SPOR

Kostic'den İstanbul sorusuna şok eden yanıt!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında Juventus'u 5-2 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Juventuslu futbolcu Filip Kostic'e, Fenerbahçe'de forma giydiği dönem hatırlatılarak "İstanbul'u özledin mi?" sorusu yöneltildi. Kostic, bu soruya "Hayır" yanıtını verdi. Kostic'in bu cevabı, kısa sürede gündem oldu ve farklı yorumlara neden oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u 5-2 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşma sonrası Juventus cephesinde dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

"İSTANBUL'U ÖZLEDİN Mİ?" SORUSU

Mücadele sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Juventuslu futbolcu Filip Kostic'e, Fenerbahçe'de forma giydiği dönem hatırlatılarak " İstanbul'u özledin mi?" sorusu yöneltildi.

CEVABINA YORUM YAĞDI

Sırp futbolcu, bu soruya tek kelimelik bir yanıt verdi: "Hayır."

Kostic'in net ve kısa cevabı sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, özellikle sarı-lacivertli taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu. Galatasaray ise aldığı 5-2'lik galibiyetle İtalya'daki rövanş öncesinde tur kapısını araladı.

