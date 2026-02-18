Müsavat Dervişoğlu'nun parmaklı 'İncindin mi Ercancığım' lafı tepki aldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Youtube yanınında yaptığı hareket ve yanıtı ile olay oldu. İYİ Parti bu anların videosunu x hesabından reklam için paylaşınca da gazeteciler tepki gösterdi. Müsavat Dervişoğlu programda kendisine soru yöneltmek isteyen gazeteci Ercan Küçük'e “Parmağınızı sokuyorsunuz, İncindin mi Ercancığım?” yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Oğuzhan Uğur’un sunduğu “Mevzular Açık Mikrofon” programına katıldı. Müsavat Dervişoğlu burada gazetecilerin ve vatandaşların sorularına yanıt verdi. Programın fragmanında gazeteci Ercan Küçük, Dervişoğlu’na şöyle bir soru yöneltiyor;

-“Partinizin ve kendinizin emperyalizme karşı olduğunuzu zaman zaman dile getiriyorsunuz. ABD’den burs alan bir yöneticiniz var”.

Dervişoğlu parmak gösterip...

Müsavat Dervişoğlu bu soruya 'parmak işareti' yaparak şu karşılığı verdi;

-“Parmağınızı sokuyorsunuz. İYİ Parti’nin içini karıştırmak için yapıyorsunuz.

İncindin mi Ercancığım

Gazeteci Ercan Küçük ise Dervişoğlu’na “Gazetecilik yapıyoruz. Art niyetli değiliz. Ben sorumu sormaya çalıştım ama siz beni başka şeylerle itham etmeye çalıştınız” yanıtını verdi. Bunun üzerine Müsavat Dervişoğlu şunları söyledi;

-Sen beni Amerikancılıkla itham edeceksin. İki kelime laf söyledim diye gönlün kırıldı.

-İncindin mi Ercancığım

Söz konusu anların İYİ Parti’ye yakın bazı sosyal medya hesaplarından “Kendisini gazeteci olarak tanıtan Ercan Küçük…” gibi ifadelerle servis edilmesi sonrası gazeteciler duruma tepki gösterdi.

"Ercan Deniz Küçük’e operasyon

Dervişoğlu'nun tavrını eleştiren gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.