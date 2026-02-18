BIST 14.227
DOLAR 43,76
EURO 51,86
ALTIN 6.940,61
HABER /  GÜNCEL

Din İşleri Yüksek Kurulundan ramazanın başlangıcına ilişkin açıklama

Din İşleri Yüksek Kurulundan ramazanın başlangıcına ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, şeri ölçüler esas alınarak yapılan astronomik hesaplamalar sonucunda ramazan hilalinin ilk defa Büyük Okyanus bölgesinden görüleceği, hilalin görülebilirlik anının Türkiye saatiyle 06.42 olduğunu bildirdi.

Abone ol

Kuruldan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şeri ölçüler esas alınarak yapılan astronomik hesaplamalar sonucunda 1447 (2026) yılı ramazan ayı hilalinin, 18 Şubat Çarşamba günü ilk defa Büyük Okyanus bölgesinden itibaren görülebilir hale geleceği tespit edilmiştir. Hilalin görülebilirlik anı Türkiye saatiyle 06.42'dir. Bu doğrultuda, 19 Şubat Perşembe günü 1447/2026 yılı ramazan ayının birinci günü olacaktır."

ÖNCEKİ HABERLER
İsmail Saymaz'dan ATV'nin İslami dizisine tepki! Yazdı hemen sildi...
İsmail Saymaz'dan ATV'nin İslami dizisine tepki! Yazdı hemen sildi...
Samsun'da yasak aşk buluşmasında olanlar oldu! Otomobil takla attı
Samsun'da yasak aşk buluşmasında olanlar oldu! Otomobil takla attı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Nottingham Forest'ı ağırlayacak
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Nottingham Forest'ı ağırlayacak
Bodrum'da vahşet! İki köpeği öldürdü kendini böyle savundu
Bodrum'da vahşet! İki köpeği öldürdü kendini böyle savundu
Edirne'den hava aniden soğudu! Kar yağışı etkili olmaya başladı
Edirne'den hava aniden soğudu! Kar yağışı etkili olmaya başladı
NATO'dan Türkiye'ye övgü: Sarsılmaz bir müttefik
NATO'dan Türkiye'ye övgü: Sarsılmaz bir müttefik
İki araç debisi yükselen derede sürüklendi
İki araç debisi yükselen derede sürüklendi
Kraliyet ailesinde Epstein depremi! İnceleme başlatıldı
Kraliyet ailesinde Epstein depremi! İnceleme başlatıldı
Galatasaray'ın 5-2'lik tarihi zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den olay sözler
Galatasaray'ın 5-2'lik tarihi zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den olay sözler
Juventus galibiyeti sonrası Fahrettin Koca'nın paylaşımına beğeni yağdı! Meloni'nin tepkisi ne olacak?
Juventus galibiyeti sonrası Fahrettin Koca'nın paylaşımına beğeni yağdı! Meloni'nin tepkisi ne olacak?
Rusya ve Ukrayna anlaşma için çalışmalarını sürdürecek
Rusya ve Ukrayna anlaşma için çalışmalarını sürdürecek
'Taşlar Suç Örgütü' dosyasında kan donduran detaylar
'Taşlar Suç Örgütü' dosyasında kan donduran detaylar