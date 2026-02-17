"Domuz eti" detayı ortalığı karıştırdı! Aynı Yağmur Altında'da olay sahne

Dizide modern ve seküler bir profili temsil eden Tülin karakterinin, Müslüman bir aileye domuz eti ikram etmesi, izleyiciler tarafından sert bir dille eleştirildi. Bu sahnenin, seküler yaşam biçimini benimsemiş bireyleri "toplumun temel değerlerinden kopuk", "saygısız" ve hatta "kötü niyetli" gösterme amacı taşıdığı iddia edildi.