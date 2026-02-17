"Domuz eti" detayı ortalığı karıştırdı! Aynı Yağmur Altında'da olay sahne
ATV ekranlarında yayınlanan Aynı Yağmur Altında dizisinin ikinci bölümünde yer alan “domuz eti” sahnesi izleyicilerin tepkisini çekti. Hristiyan bir karakterin, Müslüman bir aileye domuz eti ikram ettiği anlar sosyal medyada inanç hassasiyetleri üzerinden sert tartışmalara neden oldu.
Son yıllarda ana akım medyada sıkça rastlanan "muhafazakar-seküler çatışması" temalı dizilere bir yenisi daha eklendi. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan "Aynı Yağmur Altında" dizisinin ikinci bölümünde yer alan bir yemek sahnesi, sanatsal bir tercihten ziyade, belli bir hayat tarzını hedef alan bir "karalama" kampanyasına dönüştü.
Dizide modern ve seküler bir profili temsil eden Tülin karakterinin, Müslüman bir aileye domuz eti ikram etmesi, izleyiciler tarafından sert bir dille eleştirildi. Bu sahnenin, seküler yaşam biçimini benimsemiş bireyleri "toplumun temel değerlerinden kopuk", "saygısız" ve hatta "kötü niyetli" gösterme amacı taşıdığı iddia edildi.
"MODERN AİLE" PROFİLİNE DARBE
Laik yaşamı benimseyen aile yapısının, diziler aracılığıyla sürekli "çatışma çıkaran" taraf olarak kurgulanması dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu tür yapımların toplumdaki kutuplaşmayı mutfağa ve sofraya kadar indirdiğini, modern yaşamın "inançsızlık" veya "düşmanlık" gibi gösterilmesinin tehlikeli bir algı yönetimi olduğunu vurguluyor.