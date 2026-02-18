BIST 14.227
HABER /  MEDYA

İsmail Saymaz'dan ATV'nin İslami dizisine tepki! Yazdı hemen sildi...

İsmail Saymaz'dan ATV'nin İslami dizisine tepki! Yazdı hemen sildi...

atv'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'nın son bölümünde yer alan domuz eti sahnesi sosyal medyada günlerdir konuşuluyor. İsmail Saymaz da bu sahneleri görmezden gelemedi ve tepki gösterdi.

Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan gibi isimlerin başrolünde oynadığı Aynı Yağmur Altında 2. bölümüyle X'te gündeme geldi.

Atv dizisi Aynı Yağmur Altında dizi 2. bölüm yayınlanmadan önce sosyal medya hesaplarında yayınlanan domuz eti sahnesi görenleri şaşkına çevirdi. Yayınlandığı andan itibaren tepki gören sahneye İsmail Saymaz da sert çıktı.

İsmail Saymaz'dan ATV'nin İslami dizisine tepki! Yazdı hemen sildi... - Resim: 0

"Böyle bir Türkiye yok, hiç olmadı" diyerek eleştiride bulunan Saymaz şunları söyledi:,

"Laiklerin kahır ekseriyeti domuz yemez, yemediği gibi ikram da etmez. Ramazan'a girerken vatandaşları birbirine karşı dindar-seküler gerilimi üzerinden kışkırtarak reyting elde etme gayreti, domuzluk değilse nedir?"

Öte yandan tepkilerden sonra X'te resmi hesaptan paylaşılan bu sahne hemen kaldırıldı.

ATV
