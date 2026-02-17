Seda Bakan ve Uğur Güneş'in başrollerinde olduğu dizide kötü son! Show dizisi final yapıyor...

Başrollerinde Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar gibi güçlü isimleri buluşturan “Rüya Gibi”, yayın hayatına salı akşamı başlamış, ilerleyen süreçte pazar gününe alınmıştı.

Başrollerinde Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar gibi güçlü isimleri buluşturan “Rüya Gibi”, yayın hayatına salı akşamı başlamış, ilerleyen süreçte pazar gününe alınmıştı. Ancak gün değişikliği ve oyuncu transferlerine rağmen dizi beklenen izlenme oranlarına ulaşamadı.

"RÜYA GİBİ" İÇİN FİNAL KARARI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, TMC Film imzası taşıyan yapım için baştan 13 bölümlük garanti verilmişti. 13. bölümü çekilen dizinin akıbeti, 15 Şubat reyting sonuçlarının ardından netleşti. Son ölçümlerde de düşüş trendi devam edince “Rüya Gibi” için final kararı kesinleşti.

Öte yandan dizide geçtiğimiz hafta Celil Nalçakan’ın ayrılığı da dikkat çekmişti. Reytinglerdeki gerileme ve yaşanan gelişmelerin ardından “Rüya Gibi”nin ekran serüveni resmen sona eriyor.