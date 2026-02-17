BIST 14.323
DOLAR 43,73
EURO 51,75
ALTIN 6.937,56
HABER /  MEDYA

Seda Bakan ve Uğur Güneş'in başrollerinde olduğu dizide kötü son! Show dizisi final yapıyor...

Seda Bakan ve Uğur Güneş'in başrollerinde olduğu dizide kötü son! Show dizisi final yapıyor...

Başrollerinde Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar gibi güçlü isimleri buluşturan “Rüya Gibi”, yayın hayatına salı akşamı başlamış, ilerleyen süreçte pazar gününe alınmıştı.

Abone ol

Başrollerinde Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar gibi güçlü isimleri buluşturan “Rüya Gibi”, yayın hayatına salı akşamı başlamış, ilerleyen süreçte pazar gününe alınmıştı. Ancak gün değişikliği ve oyuncu transferlerine rağmen dizi beklenen izlenme oranlarına ulaşamadı.

"RÜYA GİBİ" İÇİN FİNAL KARARI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, TMC Film imzası taşıyan yapım için baştan 13 bölümlük garanti verilmişti. 13. bölümü çekilen dizinin akıbeti, 15 Şubat reyting sonuçlarının ardından netleşti. Son ölçümlerde de düşüş trendi devam edince “Rüya Gibi” için final kararı kesinleşti.

Öte yandan dizide geçtiğimiz hafta Celil Nalçakan’ın ayrılığı da dikkat çekmişti. Reytinglerdeki gerileme ve yaşanan gelişmelerin ardından “Rüya Gibi”nin ekran serüveni resmen sona eriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren sürücülere 146 bin lira ceza kesildi
Adana'da düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren sürücülere 146 bin lira ceza kesildi
Ramazan öncesi büyük yayın: Cübbeli Ahmet Hoca’dan net fetvalar!
Ramazan öncesi büyük yayın: Cübbeli Ahmet Hoca’dan net fetvalar!
Sürücüler görünce ekiplere haber verdi! Korkutan görüntü
Sürücüler görünce ekiplere haber verdi! Korkutan görüntü
Ümraniye Belediyesinin "Geleneksel Resim, Hikaye ve Şiir Yarışmaları"na başvurular başladı
Ümraniye Belediyesinin "Geleneksel Resim, Hikaye ve Şiir Yarışmaları"na başvurular başladı
Ünlülere yönelik yeni operasyon! Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu, İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı
Ünlülere yönelik yeni operasyon! Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu, İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı
AK Partili Hasan Basri Yalçın'dan CHP'ye çağrı: Açık yüreklilikle dile getirin
AK Partili Hasan Basri Yalçın'dan CHP'ye çağrı: Açık yüreklilikle dile getirin
Şişecam'ın 2025 yılı net satışları 225 milyar lira oldu
Şişecam'ın 2025 yılı net satışları 225 milyar lira oldu
Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının hakemi belli oldu
Adalet Bakanı Gürlek'ten yargı teşkilatına mesaj
Adalet Bakanı Gürlek'ten yargı teşkilatına mesaj
Lassa ateşi salgını! 5 haftada 31 kişi öldü
Lassa ateşi salgını! 5 haftada 31 kişi öldü
İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci turu Cenevre'de başladı
İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci turu Cenevre'de başladı
AK Partili isim açıkladı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket sonuçları
AK Partili isim açıkladı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket sonuçları