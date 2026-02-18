BIST 14.489
Türkiye'de işsizlik oranı dördüncü çeyrekte geriledi

Türkiye'de işsizlik oranı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 8,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 58 bin kişi azalarak 2 milyon 913 bin kişi olarak tespit edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı da 0,2 puanlık azalışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, söz konusu dönemde 2024'ün aynı dönemine göre 0,3 puan azaldı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda ise yüzde 11,1 olarak öngörüldü.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı geçen yılın 4. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,8, kadınlarda ise yüzde 20,7 olarak tahmin edildi.

