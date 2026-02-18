Bayram ikramiyesi sil baştan! İşte masadaki 3 ihtimal var

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

SGK’dan emekli aylığı alanlar (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı vb.)

Yaşlılık aylığı alanlar

Malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar

Ölüm aylığı alanlar

Sürekli iş göremezlik geliri alanlar

Şehit yakınları ve gaziler

Muharip gaziler ve terörden zarar gören vatandaşlar

Güvenlik korucuları ve şampiyon sporcular

Ayrıca bu kişilerin hak sahipleri de hisse oranına göre ikramiye alabilecek.

Dul ve yetim aylığı alanlara ödeme, maaş oranları kadar yapılacak. Sürekli iş göremezlik geliri alanlar da rapor oranları ölçüsünde ikramiye alacak. 65 yaş aylığı alanlara ise tam ödeme yapılacak.