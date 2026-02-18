BIST 14.227
DOLAR 43,76
EURO 51,86
ALTIN 6.940,61
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da yasak aşk buluşmasında olanlar oldu! Otomobil takla attı

Samsun'da yasak aşk buluşmasında olanlar oldu! Otomobil takla attı

Samsun’da internet üzerinden tanıştığı kadınla buluşan bir kişi, kadının kocasının takibi sırasında panikleyerek kaza yaptı. Silah zoruyla tehdit edildiğini sanan sürücünün korktuğu silahın, aslında oyuncak tabanca olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Olay, Samsun’un Bafra ilçesinde sıra dışı bir kovalamaca ile başladı. İstanbul’da hırdavatçılık yapan F.A.Ç., internetteki bir oyun platformunda tanıştığı A.Y. isimli kadınla yüz yüze görüşmek için Samsun’a geldi. İkili bir araya geldiği sırada, kadının eşi B.Y. durumu fark etti ve aracıyla onları takip etmeye başladı.

Bafra Haber'de yer alan habere göre peşindeki araçtan kendisine silah gösterildiğini düşünen F.A.Ç., büyük bir korkuya kapılarak kaçmaya çalıştı.

Panik halindeki sürücü, Sedde Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil yoldan çıkarak takla attı. Ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücü, kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.

Silahın oyuncak olduğu belirlendi

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri duruma müdahale etti. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten F.A.Ç., hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Olayın en ilginç detayı ise polis aramasıyla ortaya çıktı: F.A.Ç.’nin kendisine doğrultulduğunu iddia ettiği silahın, aslında bir oyuncak olduğu belirlendi.

Kazanın hemen ardından koca B.Y., takla atan araçta bulunan eşini çıkararak bölgeden uzaklaştırdı. Olayın tarafları, yaşanan karmaşanın aydınlatılması ve ifadelerinin alınması için Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Galatasaray'ın Juventus galibiyeti Nihat Kahveci'yi mest etti: Seni göreyim ayağını öperim
Foto Galeri Galatasaray'ın Juventus galibiyeti Nihat Kahveci'yi mest etti: Seni göreyim ayağını öperim Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Nottingham Forest'ı ağırlayacak
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Nottingham Forest'ı ağırlayacak
Bodrum'da vahşet! İki köpeği öldürdü kendini böyle savundu
Bodrum'da vahşet! İki köpeği öldürdü kendini böyle savundu
Edirne'den hava aniden soğudu! Kar yağışı etkili olmaya başladı
Edirne'den hava aniden soğudu! Kar yağışı etkili olmaya başladı
NATO'dan Türkiye'ye övgü: Sarsılmaz bir müttefik
NATO'dan Türkiye'ye övgü: Sarsılmaz bir müttefik
İki araç debisi yükselen derede sürüklendi
İki araç debisi yükselen derede sürüklendi
Kraliyet ailesinde Epstein depremi! İnceleme başlatıldı
Kraliyet ailesinde Epstein depremi! İnceleme başlatıldı
Galatasaray'ın 5-2'lik tarihi zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den olay sözler
Galatasaray'ın 5-2'lik tarihi zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den olay sözler
Juventus galibiyeti sonrası Fahrettin Koca'nın paylaşımına beğeni yağdı! Meloni'nin tepkisi ne olacak?
Juventus galibiyeti sonrası Fahrettin Koca'nın paylaşımına beğeni yağdı! Meloni'nin tepkisi ne olacak?
Rusya ve Ukrayna anlaşma için çalışmalarını sürdürecek
Rusya ve Ukrayna anlaşma için çalışmalarını sürdürecek
'Taşlar Suç Örgütü' dosyasında kan donduran detaylar
'Taşlar Suç Örgütü' dosyasında kan donduran detaylar
İstanbul'da tırda 183 litre uyuşturucu madde ele geçirildi
İstanbul'da tırda 183 litre uyuşturucu madde ele geçirildi
Altın için kritik yıl uyarısı! 'Her şey beklenebilir' dedi yatırımcıyı üzen açıklama
Altın için kritik yıl uyarısı! 'Her şey beklenebilir' dedi yatırımcıyı üzen açıklama