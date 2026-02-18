Samsun'da yasak aşk buluşmasında olanlar oldu! Otomobil takla attı

Samsun’da internet üzerinden tanıştığı kadınla buluşan bir kişi, kadının kocasının takibi sırasında panikleyerek kaza yaptı. Silah zoruyla tehdit edildiğini sanan sürücünün korktuğu silahın, aslında oyuncak tabanca olduğu ortaya çıktı.

Olay, Samsun’un Bafra ilçesinde sıra dışı bir kovalamaca ile başladı. İstanbul’da hırdavatçılık yapan F.A.Ç., internetteki bir oyun platformunda tanıştığı A.Y. isimli kadınla yüz yüze görüşmek için Samsun’a geldi. İkili bir araya geldiği sırada, kadının eşi B.Y. durumu fark etti ve aracıyla onları takip etmeye başladı.

Bafra Haber'de yer alan habere göre peşindeki araçtan kendisine silah gösterildiğini düşünen F.A.Ç., büyük bir korkuya kapılarak kaçmaya çalıştı.

Panik halindeki sürücü, Sedde Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil yoldan çıkarak takla attı. Ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücü, kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.

Silahın oyuncak olduğu belirlendi

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri duruma müdahale etti. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten F.A.Ç., hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Olayın en ilginç detayı ise polis aramasıyla ortaya çıktı: F.A.Ç.’nin kendisine doğrultulduğunu iddia ettiği silahın, aslında bir oyuncak olduğu belirlendi.

Kazanın hemen ardından koca B.Y., takla atan araçta bulunan eşini çıkararak bölgeden uzaklaştırdı. Olayın tarafları, yaşanan karmaşanın aydınlatılması ve ifadelerinin alınması için Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.