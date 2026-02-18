Galatasaray'ın 5-2'lik tarihi zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den olay sözler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray için Rıdvan Dilmen’den çarpıcı sözler geldi. Sports Digitale yayınında konuşan Dilmen, bu zaferin tesadüf olmadığını ifade etti. Dilmen "Hiç böyle bir kadro görmedik." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5-2'lik tarihi Juventus zaferinin ardından konuşan Rıdvan Dilmen Sarı-Kırmızılılar'ın performansına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sports Digitale kanalında konuşan Dilmen Galatasaray'ın bu galibiyetini "1905'ten beri Galatasaray'da bu kadar dolu bir kadro yok. Hiç böyle bir kadro görmedik." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray, Juventus'u çaresiz bıraktı"

"11'e 10 kaldı ondan kazandı gibi bir şeye hiç gerek yok. Galatasaray, Juventus'u çaresiz bıraktı. Tam 4 gol attı ikinci yarıda. 17 Şubat 2026 özel bir gün olacak Galatasaray ve Türk futbolu için. 11'e 11 iken de Galatasaray topu çok çabuk kazandı."

"Hiç böyle bir kadro görmedik"

"Galatasaray'ın maçı bitiren 11'ine bak. Sane, Icardi, Osimhen, Boey hepsi sahada. Bırak 3,5 yıllık Okan Buruk dönemini; 1905'ten beri Galatasaray'da bu kadar dolu bir kadro yok. Hiç böyle bir kadro görmedik."

"Okan hoca, adeta resital yaptı. Okan hoca 'Bu işi Torino'ya bırakmayacağım, burada bitireceğim' diyerek işi yaptı. 1-0 öne geçmişken, ilk yarı soyunma odasına 2-1 geride gidiyorsunuz. Buna rağmen ikinci yarıda antrenörlük resitali vardı. Önde baskının Osimhen'le meyvesini almışsınız, ikinci devre 'Ben size güveniyorum, atarız' mesajını takıma vermiş."

"Tur için artık hayırlısı olsun"

"Okan hocanın adeta resitaliyle, taraftarın da desteğiyle oyuncuların farklı bir motivasyonla maça hazırlandığını gördük. Tur için artık hayırlısı olsun diyelim. İkinci yarıda hakikaten öyle bir geldi ki takım… Hücum yaparsınız tamam ama topun bende olması lazım. Top için mücadele etmen lazım. Mücadeleden sonra kalite sergileyecek oyuncular da var."