Ankara merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 37 gözaltı

Ankara merkezli İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve Kırşehir'de organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 37 zanlı yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında organize suç örgütüne yönelik 5 ilde operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında Ankara'da organize suç örgütü kurarak 2021-2026 yılları arasında ikamet, iş yeri, depo, şantiye ve araçlarda nitelikli hırsızlık olayından 87 ayrı suç kaydı, 3 kez yağma ve gasp olayına karışan 56 şüpheli tespit edildi.

Bu suçlardan dolayı suç örgütü üyelerinden 19'u cezaevinde tutuklu bulunurken, ekiplerin 37 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyordu.

Ekipler, bu şüphelilere yönelik Ankara, İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve Kırşehir'de tespit ettikleri 37 ayrı ikamet adresine ve 35 araca operasyon düzenledi.

Operasyonlar sonucunda yakalanarak gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

