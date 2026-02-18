Fenerbahçe'de Edson Alvarez şoku

Fenerbahçe Kulübü, Meksikalı futbolcu Edson Alvarez'in ameliyat edildiğini duyurdu. Alvarez'in sahalardan 4 hafta uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'de ağrı şikâyetleri son dönemde artan Edson Alvarez, operasyon geçirdi. Meksikalı oyuncunun iyileşme süreci 4 haftayı bulacak. Alvarez, bir süredir kemik iltihabı sakatlığı yaşıyordu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Edson Alvarez sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı değerlendirmeler neticesinde planlı bir operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan ameliyatın ardından oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüz sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilecektir. Edson Alvarez'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.