BIST 14.227
DOLAR 43,75
EURO 51,85
ALTIN 6.933,00
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'de Edson Alvarez şoku

Fenerbahçe'de Edson Alvarez şoku

Fenerbahçe Kulübü, Meksikalı futbolcu Edson Alvarez'in ameliyat edildiğini duyurdu. Alvarez'in sahalardan 4 hafta uzak kalması bekleniyor.

Abone ol

Fenerbahçe'de ağrı şikâyetleri son dönemde artan Edson Alvarez, operasyon geçirdi. Meksikalı oyuncunun iyileşme süreci 4 haftayı bulacak. Alvarez, bir süredir kemik iltihabı sakatlığı yaşıyordu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Edson Alvarez sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı değerlendirmeler neticesinde planlı bir operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan ameliyatın ardından oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüz sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilecektir. Edson Alvarez'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti: Bu akşam, pek de başarılı olamadık
Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti: Bu akşam, pek de başarılı olamadık
Müsavat Dervişoğlu'nun gazeteciye verdiği yanıt tepki çekti
Müsavat Dervişoğlu'nun gazeteciye verdiği yanıt tepki çekti
Benfica Real Madrid maçı 10 dakika durdu Vinicius Junior'ı çıldırttılar
Benfica Real Madrid maçı 10 dakika durdu Vinicius Junior'ı çıldırttılar
Okan Buruk: Turu geçtikten sonra daha mutlu olacağız
Okan Buruk: Turu geçtikten sonra daha mutlu olacağız
Fransa'da Epstein depremi: İstifa eden Lang'ın yerine Macron'a yakın isim getirildi
Fransa'da Epstein depremi: İstifa eden Lang'ın yerine Macron'a yakın isim getirildi
NATO'dan Türkiye açıklaması: Sarsılmaz bir müttefikidir
NATO'dan Türkiye açıklaması: Sarsılmaz bir müttefikidir
Noa Lang, Galatasaray'daki ilk gollerini Juventus'a attı
Noa Lang, Galatasaray'daki ilk gollerini Juventus'a attı
Juventus'a 5'lik darbe! Aslan, İtalyan devini paramparça etti
Juventus'a 5'lik darbe! Aslan, İtalyan devini paramparça etti
NATO Steadfast Dart 2026 tatbikatı ilklere sahne oluyor
NATO Steadfast Dart 2026 tatbikatı ilklere sahne oluyor
Çanakkale'de kuvvetli fırtına etkili oldu
Çanakkale'de kuvvetli fırtına etkili oldu
Mike Tyson yine maça çıkacak! Rakibi bile belli oldu
Mike Tyson yine maça çıkacak! Rakibi bile belli oldu
ABD ve İran'dan peş peşe açıklamalar! Çok sayıda savaş uçağı gönderildi
ABD ve İran'dan peş peşe açıklamalar! Çok sayıda savaş uçağı gönderildi