Osimhen'i galibiyet kesmedi! O futbolcuya verdi veriştirdi...

VICTOR OSIMHEN YİNE GOL ATAMADI

Galatasaray, Eyüpspor'a attığı 5 golün ardından Juventus'a da 5 gol attı ancak atılan bu 10 golde de Victor Osimhen'in isminin olmaması dikkat çekti. Nijeryalı oyuncu, gol atamasa da maç boyunca presiyle, 3 goldeki katkısıyla ve pozisyon yaratma yeteneğiyle takımının en etkili isimlerinden biri oldu. Özellikle Noa Lang'ın ikinci ve dördüncü gollerinde Osimhen'in baskı ve pasları belirleyici rol oynadı.