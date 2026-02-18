Rusya ve Ukrayna anlaşma için çalışmalarını sürdürecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Cenevre'de ABD arabuluculuğunda düzenlenen Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin müzakerelerin üçüncü turunda tarafların anlaşmaya varmak için çalışmalarına devam etmeyi kabul ettiğini bildirdi.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yapılan görüşmelere yönelik açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın talimatları doğrultusunda Rusya ve Ukrayna arasında üçüncü üçlü müzakereye arabuluculuk yaptıklarını belirten Witkoff, Trump'ın savaşın iki tarafını bir araya getirmedeki başarısı sayesinde anlamlı bir ilerleme sağlandığını ifade etti.

Witkoff, ayrıca tarafların kendi liderlerini gelişmelerden haberdar etmeyi ve anlaşmaya varmak için çalışmaları sürdürmeyi kabul ettiğini belirtti.