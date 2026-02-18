BIST 14.227
HABER /  DÜNYA

Rusya ve Ukrayna anlaşma için çalışmalarını sürdürecek

Rusya ve Ukrayna anlaşma için çalışmalarını sürdürecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Cenevre'de ABD arabuluculuğunda düzenlenen Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin müzakerelerin üçüncü turunda tarafların anlaşmaya varmak için çalışmalarına devam etmeyi kabul ettiğini bildirdi.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yapılan görüşmelere yönelik açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın talimatları doğrultusunda Rusya ve Ukrayna arasında üçüncü üçlü müzakereye arabuluculuk yaptıklarını belirten Witkoff, Trump'ın savaşın iki tarafını bir araya getirmedeki başarısı sayesinde anlamlı bir ilerleme sağlandığını ifade etti.

Witkoff, ayrıca tarafların kendi liderlerini gelişmelerden haberdar etmeyi ve anlaşmaya varmak için çalışmaları sürdürmeyi kabul ettiğini belirtti.

'Taşlar Suç Örgütü' dosyasında kan donduran detaylar
İstanbul'da tırda 183 litre uyuşturucu madde ele geçirildi
Altın için kritik yıl uyarısı! 'Her şey beklenebilir' dedi yatırımcıyı üzen açıklama
Ankara merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 37 gözaltı
Juventus zaferi sonrası Sacha Boey'den açıklamalar
Park halindeki araca çarpıp 20 metre sürüklendi
Fenerbahçe'de Edson Alvarez şoku
Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti: Bu akşam, pek de başarılı olamadık
Müsavat Dervişoğlu'nun gazeteciye verdiği yanıt tepki çekti
Benfica Real Madrid maçı 10 dakika durdu Vinicius Junior'ı çıldırttılar
Okan Buruk: Turu geçtikten sonra daha mutlu olacağız
Fransa'da Epstein depremi: İstifa eden Lang'ın yerine Macron'a yakın isim getirildi
