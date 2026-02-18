BIST 14.227
İstanbul'da tırda 183 litre uyuşturucu madde ele geçirildi

Sarıyer'de tıra düzenlenen operasyonda 183 litre uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili çalışma yapıldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından bir tır ve dorsesinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda tırda damacanalar içerisinde 183 litre uyuşturucu madde ile 16 bin 485 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

