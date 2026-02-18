BIST 14.227
DOLAR 43,76
EURO 51,86
ALTIN 6.940,61
HABER /  SPOR

Juventus zaferi sonrası Sacha Boey'den açıklamalar

Juventus zaferi sonrası Sacha Boey'den açıklamalar

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray'da Fransız oyuncu Sacha Boey, sarı-kırmızılı takımı Avrupa'da hak ettiği yere taşımak istediklerini söyledi.

Abone ol

Sacha Boey, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Boey, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu aktararak, "Biz, çok büyük bir aileyiz. Bu aileye de gurur verecek her şeyi yapmaya hazırım. Burada sahaya çıkmayı özledim. Galatasaray için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bana gösterilen sevgiye karşılık vermek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

İtalya'da oynanacak rövanş maçıyla ilgili konuşan Fransız savunma oyuncusu, "Rövanş maçını da bu akşam oynadığımız gibi oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmak istiyoruz. Galatasaray'ı Avrupa'da olması gereken noktaya tekrardan taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi atmosferini sevdiği aktaran Boey, "Şampiyonlar Ligi, bana uğurlu geliyor. Umarım Trendyol Süper Lig'de de aynı şekilde gol atarım. Attığım golü önce Allah'a sonra da aileme, arkadaşlarıma ve Galatasaray ailesine atfediyorum." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Park halindeki araca çarpıp 20 metre sürüklendi
Park halindeki araca çarpıp 20 metre sürüklendi
Fenerbahçe'de Edson Alvarez şoku
Fenerbahçe'de Edson Alvarez şoku
Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti: Bu akşam, pek de başarılı olamadık
Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti: Bu akşam, pek de başarılı olamadık
Müsavat Dervişoğlu'nun gazeteciye verdiği yanıt tepki çekti
Müsavat Dervişoğlu'nun gazeteciye verdiği yanıt tepki çekti
Benfica Real Madrid maçı 10 dakika durdu Vinicius Junior'ı çıldırttılar
Benfica Real Madrid maçı 10 dakika durdu Vinicius Junior'ı çıldırttılar
Okan Buruk: Turu geçtikten sonra daha mutlu olacağız
Okan Buruk: Turu geçtikten sonra daha mutlu olacağız
Fransa'da Epstein depremi: İstifa eden Lang'ın yerine Macron'a yakın isim getirildi
Fransa'da Epstein depremi: İstifa eden Lang'ın yerine Macron'a yakın isim getirildi
NATO'dan Türkiye açıklaması: Sarsılmaz bir müttefikidir
NATO'dan Türkiye açıklaması: Sarsılmaz bir müttefikidir
Noa Lang, Galatasaray'daki ilk gollerini Juventus'a attı
Noa Lang, Galatasaray'daki ilk gollerini Juventus'a attı
Juventus'a 5'lik darbe! Aslan, İtalyan devini paramparça etti
Juventus'a 5'lik darbe! Aslan, İtalyan devini paramparça etti
NATO Steadfast Dart 2026 tatbikatı ilklere sahne oluyor
NATO Steadfast Dart 2026 tatbikatı ilklere sahne oluyor
Çanakkale'de kuvvetli fırtına etkili oldu
Çanakkale'de kuvvetli fırtına etkili oldu