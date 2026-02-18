Galatasaray İtalyan devini 5 golle ezdi geçti dünya basının gündemine oturdu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Juventus'u 5-2 mağlup etmesi dünya basınında yankı buldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 yenerek son 16 yolunda büyük bir avantaj yakaladı. Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasında 37 yıl sonra 5 gollü galibiyet aldı.
Galatasaray, Avrupa kupalarında 63 yıldır İtalya takımlarına karşı sahasında kaybetmiyor. Son olarak 23 Ocak 1963 tarihinde oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ilk maçında iç sahada Milan'a 3-1 yenilen Galatasaray, sonrasında İtalya ekiplerini konuk ettiği 13 maçta mağlup olmadı. Bu süreçteki 9. galibiyetini alan Galatasaray, 4 kez de berabere kaldı.
İtalya'daki rövanş öncesi büyük bir avantaj elde eden sarı-kırmızılıların galibiyeti, dünya basınının da önemli ölçüde dikkatini çekti. Galatasaray'a övgü dolu ifadeler kullanılırken, Juventus'un hezimete uğradığı yazıldı.
İşte dünya basınından öne çıkanlar:
"GALATASARAY TAMAMEN EZDİ"
ESPN: “Galatasaray, Juventus'u tamamen ezdi! Türklerden muhteşem bir dominasyon gösterisi!”