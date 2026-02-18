'Taşlar Suç Örgütü' dosyasında kan donduran detaylar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt merkezli faaliyet yürüten "Taşlar" suç örgütüne yönelik soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianame; çocuklara yönelik cinsel istismar, işkence, şantaj ve silahlı saldırı gibi örgütün karanlık faaliyetlerini tüm çıplaklığıyla ortaya koydu.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde kümelenerek çevre ilçelere korku salan Ramazan Taş liderliğindeki silahlı suç örgütü hakkında hazırlanan iddianame, adaletin terazisine taşındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan kapsamlı dosyada, örgütün sadece maddi kazanç odaklı değil, sadist eylemlerle toplumsal güvenliği tehdit eden bir yapıya büründüğü vurgulandı.

KÜÇÜK YAŞTAKİ ÇOCUKLARA ŞANTAJ VE İŞKENCE

İddianamenin en sarsıcı bölümünü, 18 yaşından küçük iki erkek çocuğuna yönelik gerçekleştirilen eylemler oluşturdu. Dosyadaki bilgilere göre örgüt üyeleri;

İki çocuğu silah zoruyla kaçırarak Bayrampaşa mevkisindeki otoyol kenarında bulunan ıssız bir alana götürdü.

Çocukların burada sopa ve silah kabzalarıyla ağır şekilde darbedildiği adli tıp raporlarına yansıdı.

Savcılık, çocukların zorla cinsel istismara maruz bırakıldığını ve bu anların cep telefonuyla kayda alındığını tespit etti. Şüphelilerin, "Eğer şikayetçi olursanız bu videoları yayarız" diyerek mağdurları sistematik bir sessizliğe zorladığı belirlendi.

Soruşturma, örgütün dijital dünyayı da bir tehdit ve propaganda aracı olarak kullandığını gün yüzüne çıkardı. Örgüt üyelerinin;

Diğer suç gruplarıyla girdikleri silahlı çatışmaları sosyal medya üzerinden canlı yayınlayarak gövde gösterisi yaptıkları,

Araç yağması ve zorla alıkoyma eylemleriyle bölgede kendilerine "dokunulmazlık" imajı yaratmaya çalıştıkları görüldü.

37 ŞÜPHELİ İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE HAPİS İSTEMİToplam 37

şüphelinin yer aldığı iddianamede, suç örgütünün hiyerarşik yapısı ve görev dağılımı detaylandırıldı. Savcılık, şüpheliler hakkında çok sayıda suçtan rekor düzeyde hapis cezası talep etti.

İddianamedeki Suç Başlıkları:

Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek,

Çocuğun nitelikli cinsel istismarı,

Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

Kasten öldürmeye teşebbüs,

Nitelikli yağma ve şantaj.