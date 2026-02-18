Altın için kritik yıl uyarısı! 'Her şey beklenebilir' dedi yatırımcıyı üzen açıklama

Altında dalgalı seyir devam ederken yön merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı yatırımcıya çok çarpıcı bir uyarı yaptı.HSBC'nin altın uyarısına da dikkat çeken Sarı "Bahaneler altında bitmeyeceği için o sert hareketler, o sert düşüşler daha fazla görülebilir." dedi.

Abone ol

A Para canlı yayınında HSBC'nin 'Değerli metallerde volatilite artacak ve oynaklık belirleyici olacak' yorumu ile ilgili değerlendirmeleri sorulan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı şu ifadeleri kullandı:

"Aslında biz bunu daha 1,5 aylık süreç içerisinde yaşıyoruz. Hızlı bir yükseliş görmüştük Ocak ayı itibarıyla ve Ocak ayının son gününde son iki gününde de altında % 20'ye varan düşüşlerin olduğunu gördük ve zaman zaman da işte bugün (dün) sabaha karşı olan fiyatlamalarda, geçtiğimiz hafta yine 5 dakika içerisinde 100 dolarlık düşüşleriyle biraz kendini göstermeye başladı. Bazen zaman zaman altındaki hareketliliği, kriptodaki hareketliliğe benzetiyorduk. Sanki bir coin gibi davranıyor, sanki güvenli bir liman değilmiş gibi davranıyor diyorduk.

Bunu bu yıl galiba daha fazla göreceğiz. Burada yatırım bankalarının fikirlerine ben de katılıyorum, zaten görüyoruz da.

"ALTIN FİYATLARINDAKİ OYNAKLIĞI ARTIRIYOR"

O yüzden 2026-27 altın için biraz kritik olacak açıkçası. Çok sert satışlar gördük açıkçası. Bunu yatırımcılar alım fırsatı olarak değerlendirdi. Hala Asya'yla yani doğuyla batı arasındaki farklılığa baktığımızda hala Asya cephesinde 5000 doların üzerinde fiyatlamalar varken fiziki piyasada bu tarafa baktığımızda 4900 dolarlardan fiyatlamaların olduğunu görüyoruz. Hala arada 300-400 dolarlık makas farklılıkları var.

Yani doğuyla batının savaşı diyoruz ya altın cephesinde yani eninde sonunda Çin'le Amerika arasındaki savaşa dayanıyor. Bu ticari anlamda da olabilir ya da farklı her cephede olan savaştan bahsediyoruz. Bu altın fiyatlarındaki oynaklığı arttırıyor.

"HER ŞEY BEKLENEBİLİR"

O yüzden hem genel veriler kritik hem de Çin piyasası kapalı. O yüzden bu hafta her şey beklenebilir ama bu hafta bunu konuşurken önümüzdeki hafta Çin açılınca da her şey olabilir deriz muhtemelen. O yüzden bahaneler altında bitmeyeceği için o sert hareketler, o sert düşüşler daha fazla görülebilir.

"ALTIN BİLE ZARAR ETTİREBİLİR BU YIL"

Ama 2026'da çok sert hareketler sadece altında beklenmiyor. Birçok üründe bekleniyor. Buna karşı da altın da bundan olumsuz etkilenebilir. Yani portföyü kaybettiğimiz zaman üzülmeyeceğimiz belki de altından bu zamana kadar kazananlar olduysa da bunu farklı yatırım araçlarına kaydırabilecekleri bir yıl diye konuşuyoruz 2026 için. Bu fikrim devam ediyor. Her geçen gün olan altın hareketleri de bunu açıkçası teyit ediyor.

Altın bile zarar ettirebilir bu yıl. O yüzden kritik yıllardan bir tanesini yaşıyoruz.

Bu belki 2030'a kadar devam edecek. O yüzden doğru yerde almak, doğru yerde satmak bazen çok çok profesyonellerin bile başaramadığı bir şey oldu son yıllarda. O yüzden çeşitlendirmek için evet altını kullanabiliriz ama varlığımızın hepsini altına dönmek, arabamızı satalım, elimizi satalım, altın alalım fikri doğru bir fikir değil bu yıl"