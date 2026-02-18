Juventus galibiyeti sonrası Fahrettin Koca'nın paylaşımına beğeni yağdı! Meloni'nin tepkisi ne olacak?
Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 yenmesinin ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti. İşte o paylaşım...
Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Galatasaray'ın Juventus karşısında aldığı 5-2'lik galibiyetin ardından sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu.
FAHRETTİN KOCA'DAN MELONİ'Lİ ZAFER PAYLAŞIMI
Koca, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin şaşkınlık yaşadığı ve elleriyle yüzünü kapattığı popüler bir fotoğraf karesini kullanarak, "Tarihi galibiyet: Galatasaray 5-Juventus 2" ifadelerine yer verdi.
Koca'nın İtalya Başbakanı üzerinden yaptığı bu gönderme, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görerek çok sayıda etkileşim aldı.