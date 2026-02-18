BIST 14.227
DOLAR 43,76
EURO 51,86
ALTIN 6.940,61
HABER /  GÜNCEL

Juventus galibiyeti sonrası Fahrettin Koca'nın paylaşımına beğeni yağdı! Meloni'nin tepkisi ne olacak?

Juventus galibiyeti sonrası Fahrettin Koca'nın paylaşımına beğeni yağdı! Meloni'nin tepkisi ne olacak?

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 yenmesinin ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti. İşte o paylaşım...

Abone ol

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Galatasaray'ın Juventus karşısında aldığı 5-2'lik galibiyetin ardından sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu.

FAHRETTİN KOCA'DAN MELONİ'Lİ ZAFER PAYLAŞIMI

Koca, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin şaşkınlık yaşadığı ve elleriyle yüzünü kapattığı popüler bir fotoğraf karesini kullanarak, "Tarihi galibiyet: Galatasaray 5-Juventus 2" ifadelerine yer verdi.

Juventus galibiyeti sonrası Fahrettin Koca'nın paylaşımına beğeni yağdı! Meloni'nin tepkisi ne olacak? - Resim: 0

Koca'nın İtalya Başbakanı üzerinden yaptığı bu gönderme, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görerek çok sayıda etkileşim aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya ve Ukrayna anlaşma için çalışmalarını sürdürecek
Rusya ve Ukrayna anlaşma için çalışmalarını sürdürecek
'Taşlar Suç Örgütü' dosyasında kan donduran detaylar
'Taşlar Suç Örgütü' dosyasında kan donduran detaylar
İstanbul'da tırda 183 litre uyuşturucu madde ele geçirildi
İstanbul'da tırda 183 litre uyuşturucu madde ele geçirildi
Altın için kritik yıl uyarısı! 'Her şey beklenebilir' dedi yatırımcıyı üzen açıklama
Altın için kritik yıl uyarısı! 'Her şey beklenebilir' dedi yatırımcıyı üzen açıklama
Ankara merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 37 gözaltı
Ankara merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 37 gözaltı
Juventus zaferi sonrası Sacha Boey'den açıklamalar
Juventus zaferi sonrası Sacha Boey'den açıklamalar
Park halindeki araca çarpıp 20 metre sürüklendi
Park halindeki araca çarpıp 20 metre sürüklendi
Fenerbahçe'de Edson Alvarez şoku
Fenerbahçe'de Edson Alvarez şoku
Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti: Bu akşam, pek de başarılı olamadık
Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti: Bu akşam, pek de başarılı olamadık
Müsavat Dervişoğlu'nun gazeteciye verdiği yanıt tepki çekti
Müsavat Dervişoğlu'nun gazeteciye verdiği yanıt tepki çekti
Benfica Real Madrid maçı 10 dakika durdu Vinicius Junior'ı çıldırttılar
Benfica Real Madrid maçı 10 dakika durdu Vinicius Junior'ı çıldırttılar
Okan Buruk: Turu geçtikten sonra daha mutlu olacağız
Okan Buruk: Turu geçtikten sonra daha mutlu olacağız