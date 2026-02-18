BIST 14.227
DOLAR 43,76
EURO 51,86
ALTIN 6.940,61
HABER /  GÜNCEL

Park halindeki araca çarpıp 20 metre sürüklendi

Park halindeki araca çarpıp 20 metre sürüklendi

İstanbul'un Kartal ilçesinde park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HY 0049 plakalı hafif ticari araç, Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda park halindeki 34 DY 2142 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen araçlar, yol kenarındaki trafik ışıklarına çarptıktan sonra durdu.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçta sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre kaza nedeniyle trafiğe kapanan bulvar hafif ticari aracın ve otomobilin çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de Edson Alvarez şoku
Fenerbahçe'de Edson Alvarez şoku
Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti: Bu akşam, pek de başarılı olamadık
Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti: Bu akşam, pek de başarılı olamadık
Müsavat Dervişoğlu'nun gazeteciye verdiği yanıt tepki çekti
Müsavat Dervişoğlu'nun gazeteciye verdiği yanıt tepki çekti
Benfica Real Madrid maçı 10 dakika durdu Vinicius Junior'ı çıldırttılar
Benfica Real Madrid maçı 10 dakika durdu Vinicius Junior'ı çıldırttılar
Okan Buruk: Turu geçtikten sonra daha mutlu olacağız
Okan Buruk: Turu geçtikten sonra daha mutlu olacağız
Fransa'da Epstein depremi: İstifa eden Lang'ın yerine Macron'a yakın isim getirildi
Fransa'da Epstein depremi: İstifa eden Lang'ın yerine Macron'a yakın isim getirildi
NATO'dan Türkiye açıklaması: Sarsılmaz bir müttefikidir
NATO'dan Türkiye açıklaması: Sarsılmaz bir müttefikidir
Noa Lang, Galatasaray'daki ilk gollerini Juventus'a attı
Noa Lang, Galatasaray'daki ilk gollerini Juventus'a attı
Juventus'a 5'lik darbe! Aslan, İtalyan devini paramparça etti
Juventus'a 5'lik darbe! Aslan, İtalyan devini paramparça etti
NATO Steadfast Dart 2026 tatbikatı ilklere sahne oluyor
NATO Steadfast Dart 2026 tatbikatı ilklere sahne oluyor
Çanakkale'de kuvvetli fırtına etkili oldu
Çanakkale'de kuvvetli fırtına etkili oldu
Mike Tyson yine maça çıkacak! Rakibi bile belli oldu
Mike Tyson yine maça çıkacak! Rakibi bile belli oldu