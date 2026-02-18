BIST 14.489
Mourinho'dan bomba yorum! Galatasaray'ın Juventus galibiyeti için bakın ne dedi

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid maçı sonrası Galatasaray'ın Juventus'u farklı mağlup etmesiyle ilgili konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Benfica, sahasında Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmada Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın Juventus karşısındaki performansına da değindi.

"Şaşırmadım"

Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmaya ilişkin konuşan Mourinho, sarı-kırmızılıların performansının kendisini şaşırtmadığını ifade etti. Deneyimli teknik adam, "Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine şaşırmadım. Onlar zaten bu seviyenin takımı" sözleriyle dikkat çekti.

Mourinho'nun bu açıklamaları, Galatasaray'ın Avrupa'daki yükselen grafiğine yönelik önemli bir övgü olarak yorumlandı. Sarı-kırmızılı ekip, Juventus karşısında aldığı farklı galibiyetle son 16 turu için büyük avantaj elde etmişti.

