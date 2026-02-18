BIST 14.489
Osmaniye'de bir kişi boşandığı eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir evde eski eşler arasında çıkan tartışma korkunç bitti. Semih Ö. eski eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Cinayet sonrası evden ayrılan şahıs boş bir arazide kendi canına kıydı.

Semih Ö, Hürriyet Mahallesi'nde evine gittiği eski eşi İlknur K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Semih Ö, yanına getirdiği av tüfeğiyle eski eşine ateş ederek kaçtı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri İlknur K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yakalanması için çalışma başlattığı Semih Ö, Esentepe mevkisinde ölü bulundu. Semih Ö'nün eski eşini öldürdüğü av tüfeğiyle intihar ettiği belirlendi.

İncelemelerin ardından cenazeler Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

