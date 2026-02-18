BIST 14.489
DOLAR 43,75
EURO 51,80
ALTIN 6.913,66
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da 18 yaşındaki gence bıçak ve satırla saldırdılar

Sultangazi'de 18 yaşındaki genç, bıçak ve satırla saldırıya uğradı. Gence saldıranların birinin arkadaş olduğu 15 yaşındaki çocuğun ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde binanın merdivenlerinde bekleyen C.Ş. (18), bir grubun bıçak ve satırlı saldırısına uğradı. Yaralanan C.Ş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, C.Ş'nin, arkadaş olduğu S.S'nin (15) ağabeyi Z.E.S. ile yanında bulunan 3 kişi tarafından bıçak ve satırla saldırıya uğradığı anlaşıldı.

Ekipler, Z.E.S. ve 3 arkadaşı ile yaşı küçük S.S'yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

