BIST 14.227
DOLAR 43,75
EURO 51,85
ALTIN 6.933,00

Galatasaray'ın Juventus galibiyeti Nihat Kahveci'yi mest etti: Seni göreyim ayağını öperim

|
Galatasaray'ın Juventus galibiyeti Nihat Kahveci'yi mest etti: Seni göreyim ayağını öperim

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Juventus karşısında tarihi bir galibiyet aldı. Sarı-kırmızılıların oynadığı futbolu ve tarihi galibiyeti için övgü dolu ifadeler kullanan Nihat Kahveci, bir ismi yere göğe sığdıramadı.

Galatasaray'ın Juventus galibiyeti Nihat Kahveci'yi mest etti: Seni göreyim ayağını öperim - Resim: 1

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atarak play-off turu ilk maçında evinde ağırladığı İtalyan devi Juventus'u 5-2 mağlup etti ve İtalya'daki rövanş mücadelesi için büyük bir avantaj yakaladı.

17
Galatasaray'ın Juventus galibiyeti Nihat Kahveci'yi mest etti: Seni göreyim ayağını öperim - Resim: 2

Galatasaray'ın tarihi zaferi sonrası Kontraspor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, dikkat çeken ifadeler kullandı.  İşte Nihat Kahveci'nin yorumlarından öne çıkan notlar:

27
Galatasaray'ın Juventus galibiyeti Nihat Kahveci'yi mest etti: Seni göreyim ayağını öperim - Resim: 3

"Bir Türk olarak gurur duydum"

6 da olabilirdi... Öncelikle şunu söyleyeyim; bir Türk insanı olarak, bir Türk futbolseveri olarak bu 'Galatasaray 5' yazısı Konferans'ta yazmıyor, UEFA'da yazmıyor ya da herhangi bir Süper Lig maçında yazmıyor. 5-2, rakip Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi, DNA'sında geninde buraları oynamak olan... Bu seviyede 5-2, taraftar 6'yı bekliyor; 4'ken 5'i istedi, 5-2'yken alkış yaptı. Helal olsun hepinize: Koşan, mücadele eden, golleri atan, defansı yapan, o tribündeki herkese, ekranları başındaki de güzel enerjilerini yollayan herkesi tebrik ediyorum.

37
Galatasaray'ın Juventus galibiyeti Nihat Kahveci'yi mest etti: Seni göreyim ayağını öperim - Resim: 4

"Bütün dünyada Galatasaray konuşulacak"

"Türkiye olarak gurur duymalıyız. Çünkü söyledim: 20.45'teki tek maç bu, herkes bu maçı izleyecek dünyada; 23 maçlarını bekleyecek... Ve şu an Avrupa'da dünyada her yerde Galatasaray konuşulacak.

47