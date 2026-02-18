Galatasaray'ın Juventus galibiyeti Nihat Kahveci'yi mest etti: Seni göreyim ayağını öperim

"Bir Türk olarak gurur duydum"

6 da olabilirdi... Öncelikle şunu söyleyeyim; bir Türk insanı olarak, bir Türk futbolseveri olarak bu 'Galatasaray 5' yazısı Konferans'ta yazmıyor, UEFA'da yazmıyor ya da herhangi bir Süper Lig maçında yazmıyor. 5-2, rakip Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi, DNA'sında geninde buraları oynamak olan... Bu seviyede 5-2, taraftar 6'yı bekliyor; 4'ken 5'i istedi, 5-2'yken alkış yaptı. Helal olsun hepinize: Koşan, mücadele eden, golleri atan, defansı yapan, o tribündeki herkese, ekranları başındaki de güzel enerjilerini yollayan herkesi tebrik ediyorum.