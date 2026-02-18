Galatasaray'ın Juventus galibiyeti Nihat Kahveci'yi mest etti: Seni göreyim ayağını öperim
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Juventus karşısında tarihi bir galibiyet aldı. Sarı-kırmızılıların oynadığı futbolu ve tarihi galibiyeti için övgü dolu ifadeler kullanan Nihat Kahveci, bir ismi yere göğe sığdıramadı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atarak play-off turu ilk maçında evinde ağırladığı İtalyan devi Juventus'u 5-2 mağlup etti ve İtalya'daki rövanş mücadelesi için büyük bir avantaj yakaladı.
Galatasaray'ın tarihi zaferi sonrası Kontraspor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Nihat Kahveci'nin yorumlarından öne çıkan notlar:
"Bir Türk olarak gurur duydum"
6 da olabilirdi... Öncelikle şunu söyleyeyim; bir Türk insanı olarak, bir Türk futbolseveri olarak bu 'Galatasaray 5' yazısı Konferans'ta yazmıyor, UEFA'da yazmıyor ya da herhangi bir Süper Lig maçında yazmıyor. 5-2, rakip Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi, DNA'sında geninde buraları oynamak olan... Bu seviyede 5-2, taraftar 6'yı bekliyor; 4'ken 5'i istedi, 5-2'yken alkış yaptı. Helal olsun hepinize: Koşan, mücadele eden, golleri atan, defansı yapan, o tribündeki herkese, ekranları başındaki de güzel enerjilerini yollayan herkesi tebrik ediyorum.
"Bütün dünyada Galatasaray konuşulacak"
"Türkiye olarak gurur duymalıyız. Çünkü söyledim: 20.45'teki tek maç bu, herkes bu maçı izleyecek dünyada; 23 maçlarını bekleyecek... Ve şu an Avrupa'da dünyada her yerde Galatasaray konuşulacak.