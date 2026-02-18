Tedesco'dan Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest ile oynayacakları maç öncesi açıklamalar yaptı. "Uzun yıllar boyu Fenerbahçe'de kalmak ister misiniz?" şeklindeki soruya Tedesco, "Çok rahatım Fenerbahçe'de. Kulübe karşı sevgi doluyum. Taraftarlara karşı da... Bu sadece bana bağlı olan bir şey değil."diyerek cevap verdi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere'nin Nottingham Forest takımı ile karşılaşacak Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, kulübün Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşma yaptı.

Tedesco, "Uzun yıllar boyu Fenerbahçe'de kalmak ister misiniz?" şeklinde soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Çok rahatım Fenerbahçe'de. Kulübe karşı sevgi doluyum. Taraftarlara karşı da... Bu sadece bana bağlı olan bir şey değil. Şimdi Forest, sonra Kasımpaşa, yoğun bir fikstür var. Oradaki ilk maçta puan kaybetmiştik. Sonra tekrar Forest, ardından Antalya, sonra tekrar Gaziantep. Orada da önemli bir kupa maçı var. Her maç önemli. İlk öncelik hoca değil, ben değilim, Fenerbahçe'nin maçları kazanması. Çok enerjiye ihtiyacımız var, işimiz çok. Fenerbahçe'de çok mutluyum."

İtalyan çalıştırıcının sözleri şu şekilde:

"Nottingham Forest, Aston Villa ile benzer bir takım, güç ve enerji anlamında. Çok fazla orta yapıyor, uzun top oynuyorlar. Dikine futbol anlayışları var. Zor bir maç olacak.

Transfer pazarı değeri, belli bir kaliteye işaret eder. Ancak bu kadar kolay değil futbol. İngiltere'de fiyatlar çok yüksek, onların oyuncuları da her zaman 60-65 milyon euro'luk ama market değeri her şey değildir. Yeni hocası değişmiş bir takımı analiz etmek kolay değil. Sistem değişir ama oyuncular değişmez. Son 2 günde oyunculara ve bireysel performanslarına baktık. Her bir oyuncunun belli şablonu vardır, bunu değişemezler. Bu tarz analize odaklandık.

"Ne olacağını bilmiyoruz"

"Nottingham'ın yeni bir hocası var, her şeye sıfırdan başladılar. Yeni bir hoca geldiğinde o kadar oynamayan oyuncular, oynama şansı bulabileceklerine inanırlar ve motive olurlar. Yeni hocaya ne yapabileceklerini göstermek isterler, sınırlarını zorlarlar. Bizim takımımız da çok motive. Bu çok önemli bir maç. İlk adımı atma şansımız var. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Biz çok motiveyiz. Sistem değişebilir. Daha önceki oyuncu 4'lü oynuyordu ama Vitor Pereira, çoğunlukla 3'lü oynatıyor. Ne olacağını bilmiyoruz. Biz esneğiz, her ikisi için de hazırız. Oyuncuların bireysel profillerine de odaklandık."

"Bir dahi olmaya gerek yok, çok fazla iyi orta saha oyuncumuz var. Hocanın işi, takımı ve en iyi oyuncuları bir araya getirmektir. Benim işim bu. 'Elmas' orta saha, pek çok fikirden biriydi. Kendi içimizde bunu tartıştık. Sadece ben değil yardımcılarım da var, onlarla konuşuyoruz, tartışıyoruz ve bir karar alıyoruz. Karar takım için verilir, hoca için değil. Hocamızın farklı sistemlerde oynayabilmesi iyi bir şey. Uzun süre 4-4-2 oynadık, 3-5-2 oynayabiliriz. Bazı durumlarda 3'lü de oynayabiliriz. Bu bizi tahmin edilemez bir takım yapıyor, bu çok önemli. Biliyorsunuz, formasyon o kadar önemli değildir. Eğer ki 4-4-2 oynarsanız, 4-3-3, 4-5-1 oynarsanız önemli olan tabii ki oyuncular rahat olmalı mevkilerinde. Bazen oyuncuları alışık olmadığı pozisyonda oynatabiliyorsunuz ama iyi iletişim ve sahada rahat olmaları önemli. Her zaman birkaç antrenman yapıyoruz oyuncuları yapabiliyorlar mı diye görmek için. Günün sonunda oyuncu kalitesiyle ilgili bir şey bu. En önemli şey oyuncu kalitesi."

"Talisca en çok gol atan oyuncumuz. Bazen 10 gibi oynuyor, bazen 9 gibi oynuyor. Günün sonunda hep aynı boşlukları buluyor. Bizler için karar verici bir yıldız. Marco Asensio'nun önemi çok açık. Pozitif şey katıyor takıma, akışı sağlıyor. Kendisi de çok memnun bu takımda oynamaktan. Kerem'in zor zamanları oldu biliyorsunuz. Özellikle dışarıdan gelince böyle bir baskı... Ona her zaman kendisinden memun olduğumuzu söyledik. Presler, karşı presler, yoğun oyunu, koşuları... Artık gol de atmaya başladı. Mutlu görüyorum onu, ben de mutluyum. Ben sadece gol atıyor mu diye oyuncuyu yargılamam."

