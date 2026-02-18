BIST 14.489
Sigaraya zam geldi kaç lira oldu? Marlboro'dan sonra Parliament grubu zamlandı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna zam geldiğini açıkladı. Grubun en ucuz sigarasının fiyatı 100 TL'ye yükselirken, en pahalı sigara ise 115 TL oldu. Zamlı fiyatlar uygulanmaya başladı.

Philip Morris A.Ş., 18 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesini kamuoyuyla paylaştı. Güncellenen listeye göre özellikle Parliament ve Marlboro gruplarında dikkat çeken artışlar yaşandı. Tekel bayilerinde etiketlerin değişti.

Fiyatlar 115 TL’ye Dayandı
Yeni listeye göre Parliament ürünlerinde fiyatlar şu şekilde belirlendi:

Parliament Night Blue Pack / Long (Uzun): 115 TL
Parliament Aqua Blue Slims: 115 TL
Parliament Night Blue / Aqua Blue / Reserve: 110 TL
Parliament Midnight Blue: 110 TL
Özellikle uzun ve slims ürünlerde fiyatların 115 TL seviyesine çıkması dikkat çekti.

Marlboro Grubunda 105-110 TL Aralığı
Marlboro markasında ise fiyatlar 105 TL ile 110 TL arasında değişiyor:

Marlboro Red Long: 110 TL
Marlboro Red / Touch: 110 TL
Marlboro Touch Blue / Gray / White: 110 TL
Marlboro Edge: 108 TL
Marlboro Edge Slims: 105 TL
Marlboro Edge Blue / Sky: 105 TL

Diğer Ürünler ve Sarmalık Tütün
Listede yer alan diğer markaların güncel fiyatları da netleşti:

Muratti: 107 TL
Muratti Blu: 107 TL
Lark: 105 TL
Chesterfield: 105 TL
L&M: 105 TL
Ayrıca sarmalık tütün ürünlerinden Marlboro Roll 50 (Sarmalık Kıyılmış Tütün) fiyatı da 140 TL olarak açıklandı.

