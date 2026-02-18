Sigaraya zam geldi kaç lira oldu? Marlboro'dan sonra Parliament grubu zamlandı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna zam geldiğini açıkladı. Grubun en ucuz sigarasının fiyatı 100 TL'ye yükselirken, en pahalı sigara ise 115 TL oldu. Zamlı fiyatlar uygulanmaya başladı.

Philip Morris A.Ş., 18 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesini kamuoyuyla paylaştı. Güncellenen listeye göre özellikle Parliament ve Marlboro gruplarında dikkat çeken artışlar yaşandı. Tekel bayilerinde etiketlerin değişti.

Fiyatlar 115 TL’ye Dayandı

Yeni listeye göre Parliament ürünlerinde fiyatlar şu şekilde belirlendi:

Parliament Night Blue Pack / Long (Uzun): 115 TL

Parliament Aqua Blue Slims: 115 TL

Parliament Night Blue / Aqua Blue / Reserve: 110 TL

Parliament Midnight Blue: 110 TL

Özellikle uzun ve slims ürünlerde fiyatların 115 TL seviyesine çıkması dikkat çekti.

Marlboro Grubunda 105-110 TL Aralığı

Marlboro markasında ise fiyatlar 105 TL ile 110 TL arasında değişiyor:

Marlboro Red Long: 110 TL

Marlboro Red / Touch: 110 TL

Marlboro Touch Blue / Gray / White: 110 TL

Marlboro Edge: 108 TL

Marlboro Edge Slims: 105 TL

Marlboro Edge Blue / Sky: 105 TL

Diğer Ürünler ve Sarmalık Tütün

Listede yer alan diğer markaların güncel fiyatları da netleşti:

Muratti: 107 TL

Muratti Blu: 107 TL

Lark: 105 TL

Chesterfield: 105 TL

L&M: 105 TL

Ayrıca sarmalık tütün ürünlerinden Marlboro Roll 50 (Sarmalık Kıyılmış Tütün) fiyatı da 140 TL olarak açıklandı.