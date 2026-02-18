AKOM'dan İstanbul için karla karışık yağmur uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bugün aralıklarla yağmur ve yüksek bölgelerde karla karışık yağmur geçişlerinin görüleceğini bildirdi.

AKOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, bugün ilerleyen saatlerde rüzgarın kuzeyden kuvvetlenmesiyle birlikte sıcaklıkların hızla azalarak il genelinde 3 derece civarına ve yer yer altına düşmesi bekleniyor.

Aralıklarla yağmur ve yüksek bölgelerde karla karışık yağmur geçişleri olacağı tahmin edilen kentte, yarın havanın az bulutlu ve açık, sıcaklıkların da 4-12 derece olacağı öngörülüyor.

Cuma günü ise havanın parçalı bulutlu, sıcaklıkların da 6-16 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kentte 21 Şubat Cumartesi ve 22 Şubat Pazar günlerinin çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçmesi, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının cumartesi 4-8, pazar 3-7 derece olması bekleniyor.

23 Şubat Pazartesi havanın parçalı ve çok bulutlu, sıcaklıkların 4-9 derece, 24 Şubat Salı günü ise havanın çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sıcaklıkların 5-10 derece olacağı tahmin ediliyor.