NATO'dan Türkiye'ye övgü: Sarsılmaz bir müttefik

NATO Sözcüsü Allison Hart, Türkiye’nin İttifak’a katılımının 74. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, Ankara’nın ortak güvenlik mimarisindeki kritik rolüne dikkat çekti. Hart, temmuz ayında Ankara’da yapılacak olan NATO Zirvesi öncesinde Türkiye’yi "sarsılmaz bir müttefik" olarak tanımladı.

Abone ol

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Türkiye’nin İttifak’a dahil oluşunun 74. yıl dönümünü özel bir açıklamayla kutladı. NATO Sözcüsü Allison Hart tarafından kaleme alınan yazılı açıklamada, Türkiye’nin 18 Şubat 1952’den bu yana geçen süreçte NATO’nun askeri ve siyasi gücüne sunduğu katkılar "çok boyutlu" olarak nitelendirildi.

ANKARA ZİRVESİ ÖNCESİ GÜÇLÜ VURGU

Açıklamasında, bu yılın temmuz ayında Ankara’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek tarihi NATO Zirvesi’ni anımsatan Sözcü Hart, Türkiye’nin savunma kapasitesinin İttifak için bir "güvence" olduğunu belirtti. Hart, Türkiye’nin askeri gücü ve sanayi atılımlarına dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olmasıyla sadece sayısal bir güç değil, aynı zamanda savunmaya yönelik istikrarlı yatırımları ve her geçen gün güçlenen savunma sanayisiyle de stratejik bir derinlik sunmaktadır. Görev, faaliyet ve tatbikatlara sağladığı düzenli katkılarla Türkiye, İttifak'ın sarsılmaz bir müttefikidir."

TERÖRLE MÜCADELEDE "İLK HAT" ROLÜ

1949 yılında kurulan İttifak'a üç yıl sonra resmen dahil olan Türkiye, geçen 74 yılda jeopolitik konumuyla NATO’nun güneydoğu kanadının en kritik kalesi haline geldi. Sözcü Hart’ın mesajında da vurgulandığı üzere Ankara; özellikle terörizmle mücadelede ve bölgesel krizlerin yönetiminde, tehditleri doğrudan göğüsleyen "ilk müttefik" olma özelliğini koruyor.

Açıklamada, Türkiye’nin sadece askeri bir partner değil, aynı zamanda ortak güvenliğe "değer katan" bir aktör olduğunun altı çizildi.