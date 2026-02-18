Arnavutköy'de vahşet! 3 çocuğunun gözü önünde eşini öldürdü

Arnavutköy'de bir kadın tartışma yaşadığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kıyasettin Ş'nin eşini bıçakla öldürdükten sonra evden çıkıp sokakta yürüdüğü ortaya çıktı. Olay anında çiftin 3 çocuğunun evde olduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, 4 katlı binanın 3'üncü katında Kıyasettin Ş. ile eşi Filiz Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Kıyasettin Ş, eşi Filiz Ş'yi bıçakladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Filiz Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

3 çocuğu da evdeymiş

Olay sırasında çiftin 3 çocuğunun da evde bulunduğu belirtilirken, şüpheli Kıyasettin Ş'nin olaydan kısa bir süre sonra polise teslim olduğu öğrenildi.

Olay sonrası sokakta yürümüş

Öte yandan, Kıyasettin Ş'nin eşini bıçakla öldürdükten sonra evden çıkıp sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.