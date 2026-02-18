BIST 14.489
DOLAR 43,75
EURO 51,80
ALTIN 6.913,66
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Arnavutköy'de vahşet! 3 çocuğunun gözü önünde eşini öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Arnavutköy'de bir kadın tartışma yaşadığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kıyasettin Ş'nin eşini bıçakla öldürdükten sonra evden çıkıp sokakta yürüdüğü ortaya çıktı. Olay anında çiftin 3 çocuğunun evde olduğu belirtildi.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, 4 katlı binanın 3'üncü katında Kıyasettin Ş. ile eşi Filiz Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Kıyasettin Ş, eşi Filiz Ş'yi bıçakladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Filiz Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

3 çocuğu da evdeymiş

Olay sırasında çiftin 3 çocuğunun da evde bulunduğu belirtilirken, şüpheli Kıyasettin Ş'nin olaydan kısa bir süre sonra polise teslim olduğu öğrenildi.

Olay sonrası sokakta yürümüş

Öte yandan, Kıyasettin Ş'nin eşini bıçakla öldürdükten sonra evden çıkıp sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
'Fenomen gurmeler' için yeni dönem! Artık bedava yiyip içemeyecekler
'Fenomen gurmeler' için yeni dönem! Artık bedava yiyip içemeyecekler
Medipol'den parkinson tedavisinde uluslararası akademik zirve!
Medipol'den parkinson tedavisinde uluslararası akademik zirve!
Üç meslek grubuna yeşil pasaport yolda! Meclis'e sunuldu
Üç meslek grubuna yeşil pasaport yolda! Meclis'e sunuldu
Mourinho'dan bomba yorum! Galatasaray'ın Juventus galibiyeti için bakın ne dedi
Mourinho'dan bomba yorum! Galatasaray'ın Juventus galibiyeti için bakın ne dedi
AKOM'dan İstanbul için karla karışık yağmur uyarısı
AKOM'dan İstanbul için karla karışık yağmur uyarısı
3 şişe suya 600 TL alan işletmeye ceza! Bakanlık yerinde inceledi meğer fiyat listesinde...
3 şişe suya 600 TL alan işletmeye ceza! Bakanlık yerinde inceledi meğer fiyat listesinde...
Ticaret Bakanlığı Bursa'da fahiş fiyat uyguladığı belirlenen işletmeye idari para cezası uyguladı
Ticaret Bakanlığı Bursa'da fahiş fiyat uyguladığı belirlenen işletmeye idari para cezası uyguladı
İmsakiye 2026 sahur ve iftar saatleri İstanbul, Bursa, Ankara, Balıkesir il il İmsakiye
İmsakiye 2026 sahur ve iftar saatleri İstanbul, Bursa, Ankara, Balıkesir il il İmsakiye
Kostic'den İstanbul sorusuna şok eden yanıt!
Kostic'den İstanbul sorusuna şok eden yanıt!
Terörsüz Türkiye raporu tamamlandı Numan Kurtulmuş başlıkları açıkladı
Terörsüz Türkiye raporu tamamlandı Numan Kurtulmuş başlıkları açıkladı
İlk iftar Iğdır'da açılacak! En uzun oruç o şehirde tutulacak
İlk iftar Iğdır'da açılacak! En uzun oruç o şehirde tutulacak
Üniversiteler 3 yıla mı düşüyor? Yeni model 3+1 ve 2+2 modeli başlıyor
Üniversiteler 3 yıla mı düşüyor? Yeni model 3+1 ve 2+2 modeli başlıyor