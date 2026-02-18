BIST 14.489
DOLAR 43,75
EURO 51,80
ALTIN 6.913,66
HABER /  GÜNCEL

Üç meslek grubuna yeşil pasaport yolda! Meclis'e sunuldu

Üç meslek grubuna yeşil pasaport yolda! Meclis'e sunuldu

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, üç meslek grubuna vizesiz seyahat yolu açacak olan kanun teklifi TBMM Başkanlığına sundu. Kanun teklifi diş hekimleri, veterinerler ve mimarlara yeşil pasaport hakkı tanınmasını öngörüyor. İşte detaylar...

Abone ol

Diş hekimleri, veterinerler ve mimarlara '15 yıl kıdem' şartıyla yeşil pasaport hakkı tanınmasını öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara'nın Meclis'e sunduğu kanun teklifinde üç önemli meslek grubunu daha yeşil pasaport sahibi yapmayı öngörüyor. İlgili teklif, TBMM Başkanlığı tarafından değerlendirilmek üzere komisyona sevk edildi.

MESLEKTE EN AZ 15 YIL KIDEM ŞARTI

Hazırlanan kanun teklifi, meslek odalarına kayıtlı olarak çalışan diş hekimleri, veteriner hekimler ve mimarların pasaport haklarında iyileştirme yapılmasını hedefliyor. Düzenlemeye göre, yeşil pasaport hakkından yararlanabilmek için şu temel kriterlerin bir arada bulunması gerekiyor:

Diş Hekimleri Odası, Veteriner Hekimler Odası veya Mimarlar Odası’na kayıtlı olmak,

Mesleki faaliyetlerini aktif olarak sürdürüyor olmak,

Meslekte en az 15 yıllık kıdeme sahip olmak.

VİZE ENGELİ BARİYER OLUŞTURUYOR

Teklifin gerekçesinde, bu üç meslek grubunun uluslararası alandaki faaliyetlerinin Türkiye’nin bilimsel ve teknik temsil gücü açısından kritik önemde olduğu belirtildi. Diş hekimleri, veterinerler ve mimarların; eğitim, kongre, sempozyum ve fuar gibi bilimsel etkinlikler için yurt dışına çıkışlarının kolaylaştırılması gerektiği ifade edildi.

Dünyadaki yeni araştırmaları ve teknik gelişmeleri yerinde takip etmenin "mesleki gelişim" için zorunlu olduğu vurgulanan gerekçede, vize engellerinin bu süreçlerin önünde büyük bir bariyer oluşturduğuna dikkat çekildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mourinho'dan bomba yorum! Galatasaray'ın Juventus galibiyeti için bakın ne dedi
Mourinho'dan bomba yorum! Galatasaray'ın Juventus galibiyeti için bakın ne dedi
AKOM'dan İstanbul için karla karışık yağmur uyarısı
AKOM'dan İstanbul için karla karışık yağmur uyarısı
3 şişe suya 600 TL alan işletmeye ceza! Bakanlık yerinde inceledi meğer fiyat listesinde...
3 şişe suya 600 TL alan işletmeye ceza! Bakanlık yerinde inceledi meğer fiyat listesinde...
Ticaret Bakanlığı Bursa'da fahiş fiyat uyguladığı belirlenen işletmeye idari para cezası uyguladı
Ticaret Bakanlığı Bursa'da fahiş fiyat uyguladığı belirlenen işletmeye idari para cezası uyguladı
İmsakiye 2026 sahur ve iftar saatleri İstanbul, Bursa, Ankara, Balıkesir il il İmsakiye
İmsakiye 2026 sahur ve iftar saatleri İstanbul, Bursa, Ankara, Balıkesir il il İmsakiye
Kostic'den İstanbul sorusuna şok eden yanıt!
Kostic'den İstanbul sorusuna şok eden yanıt!
Terörsüz Türkiye raporu tamamlandı Numan Kurtulmuş başlıkları açıkladı
Terörsüz Türkiye raporu tamamlandı Numan Kurtulmuş başlıkları açıkladı
İlk iftar Iğdır'da açılacak! En uzun oruç o şehirde tutulacak
İlk iftar Iğdır'da açılacak! En uzun oruç o şehirde tutulacak
Üniversiteler 3 yıla mı düşüyor? Yeni model 3+1 ve 2+2 modeli başlıyor
Üniversiteler 3 yıla mı düşüyor? Yeni model 3+1 ve 2+2 modeli başlıyor
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Osmaniye'de bir kişi boşandığı eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti
Osmaniye'de bir kişi boşandığı eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti
Sigaraya zam geldi kaç lira oldu? Marlboro'dan sonra Parliament grubu zamlandı
Sigaraya zam geldi kaç lira oldu? Marlboro'dan sonra Parliament grubu zamlandı