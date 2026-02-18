Diş muayenesine gidiyorlardı! Feci kazada anne-kız 25 metre savruldu acı haber geldi

Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Ravza Ekşi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Sevgi Ekşi ile hayati tehlikesi bulunmayan sürücü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.