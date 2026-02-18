Diş muayenesine gidiyorlardı! Feci kazada anne-kız 25 metre savruldu acı haber geldi
Sakarya'dan feci bir kaza haberi geldi. Pamukova ilçesinde otomobilin çarptığı anne ağır yaralandı, 26 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.Anne ile kızının Pamukova Devlet Hastanesi'ne diş muayenesine gittiği öğrenildi.
Adapazarı istikametinde ilerleyen R.S idaresindeki 54 AOF 424 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevgi (48) ile kızı Ravza Ekşi'ye (26) çarptı. Kazada, sürücü ve çarpmanın etkisiyle yaklaşık 25 metre savrulan anne ile kızı yaralandı.
Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Ravza Ekşi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Sevgi Ekşi ile hayati tehlikesi bulunmayan sürücü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
