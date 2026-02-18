BIST 14.227
DOLAR 43,76
EURO 51,86
ALTIN 6.940,61
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İki araç debisi yükselen derede sürüklendi

İki araç debisi yükselen derede sürüklendi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen derede sürüklenen iki aracın sürücüleri kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Abone ol

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 45 AIS 751 plakalı hafif ticari araç ile 35 AT 1234 plakalı kamyonet, Karacaali Deresi üzerindeki köprüde ilerlerken akıntıya kapıldı.

Sürüklenen araçlardan kendi imkanlarıyla çıkan sürücüler, yakınlarından yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlar iş makinesi yardımıyla dereden çıkarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kraliyet ailesinde Epstein depremi! İnceleme başlatıldı
Kraliyet ailesinde Epstein depremi! İnceleme başlatıldı
Galatasaray'ın 5-2'lik tarihi zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den olay sözler
Galatasaray'ın 5-2'lik tarihi zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den olay sözler
Juventus galibiyeti sonrası Fahrettin Koca'nın paylaşımına beğeni yağdı! Meloni'nin tepkisi ne olacak?
Juventus galibiyeti sonrası Fahrettin Koca'nın paylaşımına beğeni yağdı! Meloni'nin tepkisi ne olacak?
Rusya ve Ukrayna anlaşma için çalışmalarını sürdürecek
Rusya ve Ukrayna anlaşma için çalışmalarını sürdürecek
'Taşlar Suç Örgütü' dosyasında kan donduran detaylar
'Taşlar Suç Örgütü' dosyasında kan donduran detaylar
İstanbul'da tırda 183 litre uyuşturucu madde ele geçirildi
İstanbul'da tırda 183 litre uyuşturucu madde ele geçirildi
Altın için kritik yıl uyarısı! 'Her şey beklenebilir' dedi yatırımcıyı üzen açıklama
Altın için kritik yıl uyarısı! 'Her şey beklenebilir' dedi yatırımcıyı üzen açıklama
Ankara merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 37 gözaltı
Ankara merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 37 gözaltı
Juventus zaferi sonrası Sacha Boey'den açıklamalar
Juventus zaferi sonrası Sacha Boey'den açıklamalar
Park halindeki araca çarpıp 20 metre sürüklendi
Park halindeki araca çarpıp 20 metre sürüklendi
Fenerbahçe'de Edson Alvarez şoku
Fenerbahçe'de Edson Alvarez şoku
Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti: Bu akşam, pek de başarılı olamadık
Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti: Bu akşam, pek de başarılı olamadık