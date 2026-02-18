BIST 14.260
DOLAR 43,76
EURO 51,83
ALTIN 6.949,20
HABER /  EKONOMİ

MediaMarkt Türkiye'den ramazan kampanyası

MediaMarkt Türkiye'den ramazan kampanyası

MediaMarkt Türkiye, ramazan ayına özel hazırladığı kampanya kapsamında binlerce teknolojik ürünü avantajlı fiyatlarla satışa sundu.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat'a kadar devam edecek kampanya süresince, ramazan ayında günlük hayatı ve mutfak hazırlıklarını kolaylaştıran binlerce teknoloji ürün, tüketicilerle buluşuyor.

Kampanya kapsamında sunulan ürünler arasında Philips HD7301 çay ustası çay makinesi 3 bin 299 lira, Korkmaz A328-05 Tostkolik tost ve ızgara makinesi 7 bin 499 lira, Arnica Diva Trend el blender seti 3 bin 749 lira, Arzum Okka Minio otomatik Türk kahvesi makinesi 1899 lira ve Tefal GV9566 2600 vat Pro express ultimate yüksek basınçlı buhar kazanlı ütü 16 bin 199 liradan tüketicilere sunuluyor.

Ramazan kampanyası, MediaMarkt'ın Türkiye genelindeki 103 mağazasında, şirketin çevrim içi alışveriş sitesinde ve mobil uygulamasında tüketicilere sunuluyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Fransız şirketler Türkiye'de 2027'ye kadar 5 milyar avroluk ilave yatırım yapacak
Fransız şirketler Türkiye'de 2027'ye kadar 5 milyar avroluk ilave yatırım yapacak
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 11 sosyal medya hesabına erişim engeli
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 11 sosyal medya hesabına erişim engeli
Ankara'da içme suyuna kirli su karıştı! Bakanlıktan ASKİ'ye dev ceza
Ankara'da içme suyuna kirli su karıştı! Bakanlıktan ASKİ'ye dev ceza
James Watson'ın Epstein'in evinde 3 kadınla fotoğrafı ortaya çıktı! DNA'nın sarmal yapısını keşfetmişti
James Watson'ın Epstein'in evinde 3 kadınla fotoğrafı ortaya çıktı! DNA'nın sarmal yapısını keşfetmişti
Din İşleri Yüksek Kurulundan ramazanın başlangıcına ilişkin açıklama
Din İşleri Yüksek Kurulundan ramazanın başlangıcına ilişkin açıklama
İsmail Saymaz'dan ATV'nin İslami dizisine tepki! Yazdı hemen sildi...
İsmail Saymaz'dan ATV'nin İslami dizisine tepki! Yazdı hemen sildi...
Samsun'da yasak aşk buluşmasında olanlar oldu! Otomobil takla attı
Samsun'da yasak aşk buluşmasında olanlar oldu! Otomobil takla attı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Nottingham Forest'ı ağırlayacak
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Nottingham Forest'ı ağırlayacak
Bodrum'da vahşet! İki köpeği öldürdü kendini böyle savundu
Bodrum'da vahşet! İki köpeği öldürdü kendini böyle savundu
Edirne'den hava aniden soğudu! Kar yağışı etkili olmaya başladı
Edirne'den hava aniden soğudu! Kar yağışı etkili olmaya başladı
NATO'dan Türkiye'ye övgü: Sarsılmaz bir müttefik
NATO'dan Türkiye'ye övgü: Sarsılmaz bir müttefik
İki araç debisi yükselen derede sürüklendi
İki araç debisi yükselen derede sürüklendi