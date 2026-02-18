Casusluk iddianamesi kabul edildi Ekrem İmamoğlu Merdan Yanardağ için tarih belli oldu

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi; Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında “siyasal casusluk” yaptıkları gerekçesiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı, CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, İmamoğlu'nun danışmanı ve kampanya direktörü Özkan, casus olduğu iddia edilen Gün ve tutuklu TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Yanardağ hakkında "siyasal casusluk" suçundan açılan kamu davasında iddianame kabul edildi.

Haklarında 5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor

İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimlerini "manipüle" etmeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu ifade edildi.

İlk duruşma 11 Mayıs'ta

İlk duruşma, 11 Mayıs’ta Silivri’de görülecek.

Ne olmuştu?

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kayyım atanan TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile İmamoğlu'nun tutuklu danışmanı ve kampanya direktörü Necati Özkan, 27 Ekim'de "siyasi casusluk" iddiasıyla tutuklanmıştı.

İmamoğlu, "yolsuzluk" soruşturmasının ardından "casusluk" soruşturmasından da tutuklanarak ikinci kez tutuklanmış oldu.