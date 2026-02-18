BIST 14.524
DOLAR 43,76
EURO 51,85
ALTIN 6.924,39
Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyıları için kuvvetli fırtına uyarısı

Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyıları için kuvvetli fırtına uyarısı

Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyıları için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Kocaeli çevreleriyle Sakarya'nın kuzeyinde batı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, Zonguldak ve Bartın kıyıları ile akşam saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop'ta batı ve güneybatı yönlerden fırtına bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Erdoğan'dan süreç raporu mesajı: Hedef Terörsüz Bölge
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı rapor oy çokluğuyla kabul edildi
2026'da devreye girmesi planlanıyor: Sanal medyada yeni dönem!
Nespresso’nun yeni reklam yüzü Hakan Kurtaş oldu
AB'de "Made in Europe" tartışması: İtirazlar artıyor
Müsavat Dervişoğlu'ndan emekli ikramiyesi çıkışı! Numan Kurtulmuş'a sorular sordu
Besler’den Yenilenebilir Enerji Yatırımı
Alışverişte yeni dönem! Bakan duyurdu, market fiyatları artık tek ekranda
Ziraat Bankası 2025 yılını 161 milyar lira net karla tamamladı
Tedesco'dan Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili açıklama
Kenan Yıldız’a sert eleştiriler! Sosyal medyada topa tutuldu
