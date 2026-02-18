Terörsüz Türkiye raporu oylama sonuçları! 2 ret 1 çekimser oy veren bakın kimmiş

60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi. AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP ve Yeni Yol "Evet", TİP ve EMEP "Hayır" oyu kullandı. Bir üye de çekimser oy verdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan rapora ilişkin, "Komisyon raporunu tamamladı, tarihi bir adım attık, gövdemizi taşın altına koyduk. Şimdi meclisimizde sürecin yasal boyutuyla ilgili mütalaalar başlayacak. Silah bırakanlarla ilgili bazı adımlar atılacak." dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 21. toplantısını, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yaptı. Toplantıya, komisyon üyesi 50 milletvekili de katıldı. Toplantıda, gruplar ve partiler adına yapılan konuşmaların ardından Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı taslak rapor oylamaya sunuldu. Rapor oy çokluğuyla kabul edildi.

Oylama sonuçları

-47 milletvekili "kabul",

-2 milletvekili "ret",

-1 milletvekili "çekimser" oy verdi.

-Komisyondaki oylamada siyasi partilerin tutumu da netleşti.

-AK Parti, MHP, CHP, DEM Parti ve Yeni Yol Partisi oylamada "evet" oyu kullandı.

Red oyu veren ve çekimser kalan kimdi?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ortak metni "Af mahiyetinde algı üretmekten uzak, hukuku ve kamu vicdanını merkeze alan bir rapor" olarak değerlendirdi. Oylamada çekimser kalan 1 vekil ile ret oyu veren 2 milletvekilinin kim olduğu da ortaya çıktı.

-CHP'li Türkan Elçi, çekimser oy kullandı.

-TİP'li Ahmet Şık ret oyu

-EMEP'li İskender Bayhan "ret" oyu verdi.

CHP'li Türkan Elçi'nin faili meçhul cinayetlerle ilgili vurgu olmaması sebebiyle çekimser kaldığı öğrenildi.

Terörsüz Türkiye Raporu 7 bölümden oluşuyor:

-Komisyon çalışmaları

-Komisyonun temel hedefleri

-Türk-Kürt kardeşliği tarihi

-Komisyonda dinlenen kişilerin analizleri

-PKK'nın kendini feshetme süreci

-Sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri

-Demokratikleşme ile ilgili öneriler

Komisyonun ortak raporunda somut öneriler dikkat çekti. Metinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına eksiksiz uyulmasının sağlanması gerektiği vurgulandı. Kamuoyunda "umut hakkı" olarak tartışılan konuya ise doğrudan isim verilmeden, "İnfaz adaletinin sağlanması gerekmektedir" ifadesiyle atıf yapıldı.

Raporda ayrıca, uzun süredir tartışma konusu olan kayyum uygulamasının sonlandırılmasına yönelik öneriye de yer verildi.