BIST 14.260
DOLAR 43,76
EURO 51,70
ALTIN 7.033,10
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Ramazan mesajı paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı Ramazan mesajında şu ifadelere yer verdi; "Ramazan-ı Şerif’in milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum.

Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabb’imden niyaz ediyorum. Hayırlı Ramazanlar…

İşte Erdoğan'ın paylaşımı:

