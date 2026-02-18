Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Ramazan mesajı paylaştıAbone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı Ramazan mesajında şu ifadelere yer verdi; "Ramazan-ı Şerif’in milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum.
Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabb’imden niyaz ediyorum. Hayırlı Ramazanlar…
İşte Erdoğan'ın paylaşımı:
Hayırlı Ramazanlar… 🌙 pic.twitter.com/9FQJ7lizvH