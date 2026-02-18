Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş karar!

Süper Lig'de bu hafta Galatasaray'ı ağırlayacak Konyaspor, uzun yıllardır takımın 1. kaptanı olan Guilherme'nin kadro dışı bırakıldığını ve kaptanlık görevinin de kendisinden alındığını açıkladı.Abone ol
Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi Guilherme kadro dışı bırakıldı ve kaptanlığı alındı.
Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda futbolcumuz Guilherme Sitya'nın takım kaptanlığı görevi sona erdirilmiş ve kendisi kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri yer aldı.
Konyaspor, Polonya Birinci Futbol Ligi takımlarından Jagiellonia'nın Brezilyalı sol beki Guilherme'yi 2020 yılında transfer etmişti. 35 yaşındaki futbolcu beş yıldır Konya'da forma giyiyordu. Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri 400 bin euro.
Konyaspor-Galatasaray maçı 21 Şubat Cumartesi günü 20.00'da oynanacak.