BIST 14.309
DOLAR 43,76
EURO 51,76
ALTIN 6.976,05
HABER /  SPOR

Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş karar!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş karar!

Süper Lig'de bu hafta Galatasaray'ı ağırlayacak Konyaspor, uzun yıllardır takımın 1. kaptanı olan Guilherme'nin kadro dışı bırakıldığını ve kaptanlık görevinin de kendisinden alındığını açıkladı.

Abone ol

Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi Guilherme kadro dışı bırakıldı ve kaptanlığı alındı.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda futbolcumuz Guilherme Sitya'nın takım kaptanlığı görevi sona erdirilmiş ve kendisi kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri yer aldı. 

Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş karar! - Resim: 0

Konyaspor, Polonya Birinci Futbol Ligi takımlarından Jagiellonia'nın Brezilyalı sol beki Guilherme'yi 2020 yılında transfer etmişti. 35 yaşındaki futbolcu beş yıldır Konya'da forma giyiyordu. Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri 400 bin euro.

Konyaspor-Galatasaray maçı 21 Şubat Cumartesi günü 20.00'da oynanacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Berk Oktay'dan çok özel paylaşım! Çocukları ile mutluluk pozu
Foto Galeri Berk Oktay'dan çok özel paylaşım! Çocukları ile mutluluk pozu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kent Uzlaşısı Davaları'nda tutuklu sanık kalmadı
Kent Uzlaşısı Davaları'nda tutuklu sanık kalmadı
Bulgaristan'da erken genel seçim tarihi belli oldu
Bulgaristan'da erken genel seçim tarihi belli oldu
İlk teravih namazı Avustralya'da kılındı...
İlk teravih namazı Avustralya'da kılındı...
Balıkesir'de korkutan deprem AFAD duyurdu
Balıkesir'de korkutan deprem AFAD duyurdu
Terörsüz Türkiye raporu oylama sonuçları! 2 ret 1 çekimser oy veren bakın kimmiş
Terörsüz Türkiye raporu oylama sonuçları! 2 ret 1 çekimser oy veren bakın kimmiş
İETT otobüsü bariyere çarptı: 5 kişi yaralandı
İETT otobüsü bariyere çarptı: 5 kişi yaralandı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yanıtladı! Ara tatil kaldırılacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yanıtladı! Ara tatil kaldırılacak mı?
Metin Akpınar tek gecelik ilişkiden dediği kızı Duygu Nebioğlu'na milyonlar ödeyecek
Metin Akpınar tek gecelik ilişkiden dediği kızı Duygu Nebioğlu'na milyonlar ödeyecek
Çin'de havai fişek dükkanındaki patlama: 12 kişi hayatını kaybetti
Çin'de havai fişek dükkanındaki patlama: 12 kişi hayatını kaybetti
Doğa Koleji, Türkiye'nin en itibarlı özel eğitim kurumu seçildi
Doğa Koleji, Türkiye'nin en itibarlı özel eğitim kurumu seçildi
Kırklareli'nde ramazan öncesi gıda işletmelerine yönelik denetim yapıldı
Kırklareli'nde ramazan öncesi gıda işletmelerine yönelik denetim yapıldı
ABD basınından korkutan iddia! Trump yönetimi büyük bir savaşa yakınlaştı
ABD basınından korkutan iddia! Trump yönetimi büyük bir savaşa yakınlaştı