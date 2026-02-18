BIST 14.309
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Doğa Koleji, Türkiye'nin en itibarlı özel eğitim kurumu seçildi

Türkiye’nin kurumsal güven algısını ölçen en kapsamlı araştırmalardan biri olan Türkiye İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi’nin 2026 sonuçlarına göre Doğa Koleji, özel eğitim kurumları arasında Türkiye’nin En İtibarlı Markası oldu. Bu sonuçla birlikte Doğa Koleji, 15 yıldır yayımlanan Türkiye İtibar Endeksinde 4. kez zirvede yer alarak istikrarlı liderliğini bir kez daha teyit etti.

Kamuoyu güveni temelinde çok boyutlu kriterlerle hazırlanan araştırma; markaların güvenilirlik düzeyini, kalite algısını, sürdürülebilirlik performansını ve toplumsal katkı gücünü ölçüyor. Doğa Kolejinin zirvede yer alması, güçlü kurumsal yapısının ve sürdürülebilir eğitim modelinin kamuoyu nezdindeki karşılığını ortaya koydu.

İtibar, somut başarıyla destekleniyor

Doğa Kolejinin güçlü marka algısı son yıllardaki akademik verilerle pekişiyor. 2025 LGS’de42 Türkiye birincisi çıkaran kurum, merkezi sınav başarısıyla öne çıktı. YKS’de ise öğrencilerinin %97,82’si üniversitelere yerleşerek önemli yükseköğretim kurumlarında eğitim hayatına başladı. Ulusal ve uluslararası projelerde elde edilen dereceler ile bilim, teknoloji, spor ve sanat alanındaki kazanımlar; kurumun bütüncül eğitim modelinin somut çıktıları arasında yer alıyor.

Doğa Koleji, Türkiye'nin en itibarlı özel eğitim kurumu seçildi - Resim: 0

“İtibar tesadüf değil, sürdürülebilir güvenin sonucudur”

Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç, elde edilen başarıya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye’nin En İtibarlı Özel Okulu olarak gösterilmek bizim için bir sonuç değil, sürdürülebilir güvenin göstergesidir. 15 yıllık süreçte 4 kez zirvede yer almak; eğitim modelimizin istikrarını ve kurumsal gücünü ortaya koymaktadır. LGS’de 42 Türkiye birinciliği ve YKS’de %97,82’lik yerleşme oranı, bu güvenin tesadüf olmadığını açıkça göstermektedir. Doğa Koleji, yalnızca akademik başarıda değil güven ve kurumsal itibarda da sektörün referans markasıdır.”

Genç, eğitimde kaliteyi sürdürülebilir kılma hedefi doğrultusunda yatırımların ve akademik gelişim çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

