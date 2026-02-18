Çin'de havai fişek dükkanındaki patlama: 12 kişi hayatını kaybetti

Çin'in orta kesimindeki Hubey eyaletinde havai fişek dükkanında meydana gelen patlamada 12 kişinin öldüğü bildirildi.

Abone ol

Xinhua'nın haberine göre, Şiangyang ilinin Cıngci kasabasındaki havai fişek dükkanında öğle saatlerinde patlama meydana geldi.

Patlama 50 metre çapında bir alanı etkilerken dükkanın içi ve çevresinde 12 kişi hayatını kaybetti.

Bu, Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı tatilinde yaşanan ikinci benzer vaka oldu.

Tatilin ilk günü olan 16 Şubat'ta, ülkenin doğusundaki Ciangsu eyaletinin bir köyünde havai fişek dükkanında meydana gelen patlamada 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, patlamanın ardından tüm bölge birimlerine havai fişeklerin imalatı, nakliyatı, satışı ve kullanımına yönelik denetimleri artırmaları talimatı vermişti.

Çin geleneğinde Ay Yeni Yılı havai fişeklerle kutlanıyor. Son yıllarda birçok şehirde hava ve gürültü kirliliğine yol açmasının yanı sıra yangın riski bulunduğu gerekçesiyle havai fişek patlatılması yasaklanmıştı.