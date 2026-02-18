Berk Oktay'dan çok özel paylaşım! Çocukları ile mutluluk pozu
Magazin dünyasında örnek gösterilen çiftlerden Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, aile yaşamlarındaki mutluluklarını takipçileriyle paylaşıyor. Çiftin, 21 Mayıs 2024’te dünyaya gelen kızları Mira Milena ile birlikte çekilen mutlu aile pozları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022’nin başlarında nişanlandıkları ve 10 Eylül 2022’de hayatlarını birleştirdikleri duyurmuştu. Kısa bir süre sonra bebek müjdesini veren ünlü çift, Mira Milena adını verdikleri kızlarına kavuştu.
Doğum süreci de oldukça zorlu geçti; Yıldız Çağrı Atiksoy, riskli bir doğum gerçekleştirdi. Ancak her şey sağlıklı bir şekilde sonuçlandı ve çift, ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, Instagram hesabından 2.6 milyon takipçisiyle mutlu aile pozu paylaştı. Kızı Mira Milena ile birlikte olan bu iç ısıtan kareye, takipçilerinden binlerce beğeni ve güzel yorumlar geldi.
Aile hayatlarını gözler önüne seren çift, sosyal medyada sık sık mutlu anlarını paylaşarak takipçilerini sevindirmeye devam ediyor.