Kırklareli'nde ramazan öncesi gıda işletmelerine yönelik denetim yapıldı

Kırklareli'nde ramazan öncesi gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ile personeli, zincir marketler başta olmak üzere gıda işletmelerini denetledi.

Denetimde hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları, sebze, meyve, temel gıda ürünleri ile temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatları kontrol edildi.

Ekipler ayrıca zincir marketlerde satışa sunulan ramazan paketlerini de inceledi.

Karaca, AA muhabirine, ramazan boyunca denetimlere ağırlık verileceğini söyledi.

Gıda güvenliğine önem verdiklerini vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"Risk esaslı olarak Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi'ne bağlı olarak hem üretim ve satış yerlerinde hem de toplu tüketim yerlerinde denetimlerimizi yıl boyu yapıyoruz. Hafta sonu ve akşamları da denetimlerimiz devam ediyor. Ramazan ayında bazı ürünlerin tüketimi artmakla birlikte özellikle toplu tüketim ve satış yerlerinde bir yoğunluk oluşturmakta. Biz de hem ramazan ayı boyunca toplu tüketim, satış ve üretim yerlerini daha sık denetliyoruz."

