Galatasaray Juventus'u elerse servet kazanacak!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus’u 5-2 mağlup eden Galatasaray, tur için önemli bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, turu geçmesi halinde hem sportif başarıya bir adım daha yaklaşacak hem de önemli bir geliri kasasına koyacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, lig aşaması sürecinde önemli rakiplerle karşılaştı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye 1-0, Monaco'ya 1-0 ve Manchester City'ye 2-0 kaybeden sarı-kırmızlılar, Atletico Madrid ile de 1-1 berabere kaldı.
Cimbom, bu sonuçların ardından lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamladı.
LİG ETABINDAN 42,5 MİLYON EURO
Galatasaray lig etabında 42,5 milyon euroyu kasasına koydu.
GALATASARAY, JUVENTUS'U 5-2 YENDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı isteyen Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, İtalyan ekibi Juventus’u evindeki ilk maçta 5-2 yendi.