BIST 14.260
DOLAR 43,76
EURO 51,70
ALTIN 7.033,10

Galatasaray Juventus'u elerse servet kazanacak!

|
Galatasaray Juventus'u elerse servet kazanacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus’u 5-2 mağlup eden Galatasaray, tur için önemli bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, turu geçmesi halinde hem sportif başarıya bir adım daha yaklaşacak hem de önemli bir geliri kasasına koyacak.

Galatasaray Juventus'u elerse servet kazanacak! - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, lig aşaması sürecinde önemli rakiplerle karşılaştı.

111
Galatasaray Juventus'u elerse servet kazanacak! - Resim: 2

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye 1-0, Monaco'ya 1-0 ve Manchester City'ye 2-0 kaybeden sarı-kırmızlılar, Atletico Madrid ile de 1-1 berabere kaldı.

Cimbom, bu sonuçların ardından lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamladı.

211
Galatasaray Juventus'u elerse servet kazanacak! - Resim: 3

LİG ETABINDAN 42,5 MİLYON EURO

Galatasaray lig etabında 42,5 milyon euroyu kasasına koydu.

311
Galatasaray Juventus'u elerse servet kazanacak! - Resim: 4

GALATASARAY, JUVENTUS'U 5-2 YENDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı isteyen Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, İtalyan ekibi Juventus’u evindeki ilk maçta 5-2 yendi.

411