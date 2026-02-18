Galatasaray Juventus'u elerse servet kazanacak!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye 1-0, Monaco'ya 1-0 ve Manchester City'ye 2-0 kaybeden sarı-kırmızlılar, Atletico Madrid ile de 1-1 berabere kaldı.

Cimbom, bu sonuçların ardından lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamladı.