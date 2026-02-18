BIST 14.260
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdı gündem oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray - Juventus maçı sonrası stadyumdan ayrılan milli futbolcu Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdında Kabe fotoğrafı ve Bakara Suresi'nden bir ayetin yer aldığı görüldü.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldiği İtalyan takımı Juventus'u 2-1 geriye düşmesine rağmen 5-2'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla gelecek hafta oynanacak rövanş öncesinde avantajlı skor elde etti.

KENAN, İLK KEZ TÜRK TAKIMINA KARŞI

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Galatasaray maçında 11'de görev aldı.

Yıldız böylece kariyerinde ilk kez bir Türk takımına karşı müsabakaya çıktı.

TELEFON DUVAR KAĞIDI GÜNDEM OLDU

Kenan, maçın ardından bu kez saha performansıyla değil, telefonundaki detayla gündeme geldi.

Stadyum çıkışında görüntülenen 20 yaşındaki futbolcunun telefon duvar kağıdında Kabe fotoğrafının yer aldığı görüldü.

Ekranda ayrıca Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nden bir ayetin bulunduğu da dikkat çekti.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı.

SECCADE İLE GÖRÜLMÜŞTÜ

Yetenekli futbolcu, geçtiğimiz dönemde, elinde seccade ile camiye giderken görüntülenmişti.

Kenan'ın bu anları kısa süre içerisinde büyük beğeni toplamıştı.

